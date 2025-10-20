Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político en protestas

La Generación Z ha convocado diversas marchas contra el gobierno y el Congreso de la República. Foto: Difusión

En medio de un fuerte rechazo y descontento político en Perú, la Generación Z ha cobrado protagonismo en las calles. Estos jóvenes lideran movilizaciones que comenzaron contra el gobierno de Dina Boluarte y, último, el 15 de octubre, se dirigieron contra José Jerí. Esa jornada dejó más de 100 heridos y terminó con el asesinato de Eduardo Ruiz a manos de la Policía Nacional.

En un país donde el Gobierno dejó de representar a muchos, esta generación optó por salir a las calles a protestar. Pero para entender su rol actual, primero hay que saber de dónde viene.

¿Quiénes son los jóvenes de la generación Z que toman protagonismo político en protestas?

La Generación Z está conformada por jóvenes de entre 18 y 25 años, aproximadamente. Es una generación que ha nacido prácticamente en medio de las computadoras, redes sociales y el uso de smartphones, según explicó Eli Leonardo Malvaceda, docente de la carrera de Psicología de la USIL.

También señaló que las formas de comunicación de estos jóvenes han transformado la manera en que interactúan, ya que ahora todo es digital. Sus interacciones tienden a ser más fluidas, más rápidas y también más breves. Indicó además también utilizan plataformas como Roblox o Discord, para coordinar y comunicarse.

"Con celulares en mano, esta generación no solo se conecta, sino también se informa, se organiza y participa activamente en la vida pública, tanto en las redes sociales como en las calles, reclamando cambios estructurales y cuestionando el sistema de representación tradicional".

Sostuvo que, además, existen imágenes y elementos identitarios muy presentes en esta generación, especialmente en el contexto de las protestas. Por ejemplo, mencionó el uso de la bandera de un anime muy popular, One Piece.

Detalló que esta bandera se emplea como símbolo para generar identidad, no solo entre adolescentes y jóvenes seguidores del anime, sino también como un vínculo con otros países. "Esto crea una conexión y similitud en las protestas más allá de las fronteras".

Rol de la Generación Z en las próximas elecciones

De acuerdo con Malvaceda, la Generación Z tiene una capacidad real de incidencia política y electoral, ya que representa un gran sector de la población joven que está madurando. Mencionó que muchos de estos chicos han vivido gran parte de su vida en medio de crisis sociales.

El especialista señaló que ellos son plenamente conscientes de esta realidad y que, por eso, salen a expresar su opinión. “No es que les guste la situación en la que están, pero esta es una forma de explicar lo que están viviendo”, explicó.