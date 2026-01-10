Más de la mitad de colegios del Perú carece de agua potable y saneamiento adecuado: miles de niños enfrentan baños inoperativos | Foto: composición LR/Kevinn García.

Más de la mitad de colegios del Perú carece de agua potable y saneamiento adecuado: miles de niños enfrentan baños inoperativos | Foto: composición LR/Kevinn García.

Pasando el kilómetro 30 de avenida Túpac Amaru, en la cima de uno de los cerros que cubre el distrito de Carabayllo, se encuentra la Institución Educativa Río Seco, en una de las zonas de Lima sin acceso al agua potable ni saneamiento por red pública.

El director de la institución, Jorge Negrete, indica que, mediante un convenio de la UGEL, una empresa abastece dos veces por semana cinco tanques para sostener la rutina escolar de 260 estudiantes de primaria y secundaria. Además, debido a que el colegio no cuenta con el servicio de desagüe, la necesidad es cubierta por un pequeño pozo séptico que requiere limpieza constante.

El colegio Río Seco es uno de los 33.488 centros educativos en el Perú que no cuenta con acceso directo a agua potable y desagüe por red pública. Foto: Kevinn García / La República.

Casi 38.000 colegios sin agua potable y más de 41.000 sin desagüe

El escenario de Río Seco no es una excepción, sino el reflejo de una crisis estructural. Según la Estadística de la Calidad Educativa (Escale) del Ministerio de Educación (Minedu), con datos al 23 de diciembre de 2025, menos de la mitad de los colegios del país cuenta con agua potable por red pública. De un total de 71.202 instituciones educativas, solo el 47% tiene acceso a este servicio básico, mientras que apenas el 41,9% dispone de desagüe por red pública.

“En el colegio, hay pocos baños para la cantidad de alumnos. Los recreos son distintos. El de primarias es a las diez y cuarto. Los chicos juegan, usan los servicios higiénicos; y secundaria sale media hora después, para no tener ese problema del cruce, que se acumulen los baños. Nos hemos organizado de esa manera”, reveló Negrete, consciente del gran problema del saneamiento físico legal del terreno.

Problemas de salud y deserción escolar

Fánel Guevara, coordinadora general de Red Agua Segura, considera que la falta de agua y desagüe adecuados en los colegios deriva en problemas de salubridad y afecta el desempeño de los estudiantes. “Casi un 70% de los centros educativos tiene dificultades para tener estos servicios básicos, según el propio Ceplan”, detalló.

Asimismo, explicó que esta problemática afecta en mayor medida a las estudiantes, especialmente durante su periodo menstrual, lo que en muchos casos ocasiona que abandonen sus estudios. Gisela Murrugarra, directora de Water For People Perú, compartió la visión y sostuvo que situaciones básicas como el mal estado de los baños con puertas que no se cierran o la falta de acceso al agua potable terminan por provocar esta deserción.

“Hemos encontrado en encuestas que hemos desarrollado, principalmente en zonas rurales, que las niñas manifiestan que no se sienten seguras yendo al baño durante los días de su periodo menstrual. Muchas de ellas se retiran a su casa y, en las zonas rurales, los colegios no están cerca de las casas. Eso implica que muchas de ellas ya no regresen”, agregó.

La Institución Educativa Río Seco divide sus recreos para que no se saturen los baños con los 260 estudiantes. Foto: composición LR/Kevinn García.

Al considerar los días de menstruación durante 10 meses del año, durante el calendario escolar, la cantidad de días de retraso académico que puede tener una niña solo por el hecho de ser mujer y estudiar en un colegio carente de baños adecuados es significativo.

La especialista también sostuvo que la falta del recurso en muchos centros educativos puede ocasionar problemas de salud en los menores, al ingerir alimentos durante el recreo sin poder lavarse las manos. La falta de estos servicios es aún más profunda en el ámbito rural, donde, pese a concentrar el 61% de los colegios del país, solo el 18% accede a agua potable por red y el 12% a desagüe, según la Escale.

“Los colegios emblemáticos tienen todos los servicios garantizados, pero son muy pocos en el país y el resto no tiene toda la atención necesaria. Por el populismo es más visible la inversión en nuevas aulas y muchas veces hay baños construidos, porque la construcción causa más interés, pero los servicios no son instalados. He visto baños muy bien construidos, pero no tienen la conexión al sistema de agua potable y saneamiento”, indicó Guevara.

Casi el 18% de centros educativos del país dependen de ríos, acequias, manantiales y otras fuentes para abastecerse del recurso hídrico y más de 9.000 instituciones usan pozos sin tratamiento como desagüe, de acuerdo con la Escale.

“La gente tiene que ir a cargar el agua para hacer que funcione este sistema. ¿Por qué se ve esta segregación? No se da importancia a la educación en el país. Desde hace 30 años se han planteado políticas que solo determinan la instrucción de los estudiantes y no tanto una formación integral, cuestionó.

El colegio Río Seco depende de un pozo séptico para brindar el servicio de desagüe. Foto: Kevin García / La República.

La alta brecha en infraestructura

Para Fanel, la construcción de colegios con infraestructura completa es muy limitada, por lo que un porcentaje muy alto de locales educativos se encuentra al borde del colapso. Ello se ve reflejado en el informe de avance en el cierre de brechas de infraestructura del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones al 2024, publicado el 12 de diciembre por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Según el documento, existe una brecha de casi el 90% en instalaciones educativas primarias con condiciones inadecuadas y un 86.8% en la educación inicial. Mientras que, en secundaria, esta alcanza el 84%.

Además, revela que, pese a que se invirtieron S/5.122 millones para reducir la brecha en secundaria y primaria, la mayoría de indicadores presentaron niveles mínimos o nulos de cumplimiento; es decir, no se ejecutó la implementación de inversiones para mejorar las condiciones del servicio de educación básica regular.

De acuerdo con el Diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicios del Sector Educación para el Programa Multianual de Inversiones 2026-2028, de los 26.367 espacios con capacidad instalada inadecuada en centros educativos de Educación Primaria, las regiones con mayores problemas son el Callao (97%), Junín (94%) y Pasco (92%), mientras que en secundaria resalta nuevamente el Callao (95%) junto con Junín (91%) y Lima (88%). En Inicial, Loreto (93%) y Cajamarca (92%).

“El Ministerio de Educación es el que recibe el presupuesto general para el tratamiento de estos temas, tanto para gestión pública como privada, y los Gobiernos Regionales reciben también presupuesto, pero en la ejecución es donde fallan”, señaló la coordinadora de Red Agua Segura.

En ese sentido, indicó que de S/1.439 millones, los Gobiernos Regionales recibieron un 41% y solo ejecutaron el 87%”, mientras los Gobiernos locales administraron un 32% del monto y solo usaron el 65%. Fanel señaló a tres ministerios como los principales entes responsables de la situación.

“Minedu, que es el que debería supervisar cómo los gobiernos regionales y locales están cumpliendo con esta meta que es parte de la educación. El Ministerio de Salud es el encargado de verificar la salud de la población; y el Ministerio del Ambiente se ocupa de los residuos sólidos. Si no hay desagüe, también se afecta a la salud y, por supuesto, la educación”, agregó.

Murrugarra consideró más bien que influye mucho el trabajo de monitoreo de las UGEL y de los gobiernos locales o municipalidades que administran muchas de las instituciones educativas del país.

“Un rol importante también podría ser del Ministerio de Salud porque podría tranquilamente también hacer monitoreo de color en los caños de los baños y podría hacerlo porque tiene competencia sobre la calidad del agua, pero eso no lo vemos”, añadió.

¿Cómo reducir la brecha?

Para Fanel se debería hacer un diagnóstico participativo con docentes, padres de familia y alumnos para determinar cuáles son los problemas centrales en los servicios y para dar atención a la ampliación de infraestructura sanitaria, estableciendo espacios por género, para personas discapacitadas y docentes.

“Tiene que haber comités de agua y saneamiento con la coordinación de los tres ministerios, por lo menos, y que haya capacitación en la población. En la normativa ya existen orientaciones para que se pueda dar; el asunto es que haya vigilancia de la corrupción, del buen manejo para garantizar que el servicio sea eficiente”, enfatizó.

La directora de Water For People Perú indicó que elementos básicos como el diseño de los baños y el buen mantenimiento son medidas que no representan un costo elevado y podrían mejorar la situación sanitaria en las escuelas.

“Puedes tener muy buena agua desde la red, pero si el tanque del reservorio está sin tapa, es lo mismo que nada. Lo otro es tener un mecanismo de supervisión continua. Por nuestros análisis y datos, mientras mayor es el monitoreo de la infraestructura y del servicio provisto, la calidad aumenta sustancialmente”, mencionó.

La República se contactó con el Ministerio de Educación (Minedu), pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta frente a las consultas que le realizó sobre la situación de los colegios sin acceso a agua potable y desagüe por red pública.

