EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Política

Fernando Rospigliosi pide archivar denuncia al JEE por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

El presidente del Parlamento presentó sus descargos ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo, alegando que no cometió ningún acto que favorezca a Fuerza Popular ni tuvo conocimiento del uso de una cámara institucional en el mitin de Keiko Fujimori en Trujillo.

Fernando Rospigliosi negó responsabilidad por el uso de una cámara del Congreso en el mitin de Fuerza Popular. Foto: difusión
Fernando Rospigliosi negó responsabilidad por el uso de una cámara del Congreso en el mitin de Fuerza Popular. Foto: difusión

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, solicitó al JEE de Pacasmayo archivar la denuncia en su contra por presunta vulneración al principio de neutralidad electoral. El procedimiento se abrió tras revelarse que una cámara inventariada del Congreso fue utilizada para registrar un mitin partidario de Fuerza Popular el pasado 30 de octubre, donde Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial rumbo a las elecciones 2026.

En su documento de descargo, Rospigliosi sostuvo que no existe evidencia que lo vincule de forma directa con el hecho. Argumentó que no ordenó, autorizó ni participó en el uso del equipo audiovisual y que, por tanto, no cometió ningún “acto” de favorecimiento a una organización política. Según dijo, la infracción que se le atribuye “carece de fundamento jurídico y probatorio”.

CASO TRVKO, DESDE EL CONGRESO Y LA TELENOVELA DE JERÍ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Fuerza Popular oculta el video del mitin de Keiko Fujiimori donde se usó cámara del Congreso

lr.pe

El legislador y exministro de Defensa también señaló que el reglamento del Congreso no lo convierte en responsable operativo de los bienes institucionales. Afirmó que la Oficialía Mayor es la encargada del control y supervisión de los equipos, por lo que no puede atribuírsele una “omisión de vigilancia” como si fuera un acto de apoyo a un partido.

Asimismo, informó que, de manera interna, ya se ha iniciado un proceso disciplinario contra los servidores implicados en el uso indebido de la cámara institucional. “El procedimiento debe ser archivado por carecer de fundamento”, concluyó el parlamentario en el documento remitido al JEE.

Impulsan moción de censura contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

lr.pe

Rospigliosi niega responsabilidad y acusa una interpretación errónea del reglamento

En su defensa, Fernando Rospigliosi explicó que el tipo infractor citado por el JEE —el subnumeral 32.1.2 del reglamento sobre propaganda electoral y neutralidad— solo sanciona a quien “practica actos” que beneficien a una agrupación política. Por ello, argumentó que una falta de supervisión no constituye una infracción, ya que no se trata de una acción voluntaria ni de una manifestación a favor de Fuerza Popular.

El presidente del Parlamento también invocó el artículo 33 del reglamento, que establece que una infracción a la neutralidad solo se configura si el acto ocurre durante una actividad oficial o si la autoridad usa su cargo para influir en el voto. En este caso —señaló— el evento fue un acto partidario fuera de sede y sin participación suya ni del Legislativo.

Rospigliosi insistió en que no se puede extender la figura legal de responsabilidad para sancionarlo por el simple hecho de ocupar la Presidencia del Congreso. “No existe prueba de orden, autorización o conocimiento. La imputación se sustenta en una suposición y no en hechos acreditados”, sostuvo. El JEE deberá evaluar ahora si archiva el expediente o continúa con el proceso administrativo.

Fuerza Popular oculta el video del mitin de Keiko Fujiimori donde se usó cámara del Congreso

Fuerza Popular oculta el video del mitin de Keiko Fujiimori donde se usó cámara del Congreso

Denuncian a Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Denuncian a Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Impulsan moción de censura contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Impulsan moción de censura contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Montesinos preso hasta el 21.08.2031 por el asesinato de evangélico israelita

Montesinos preso hasta el 21.08.2031 por el asesinato de evangélico israelita

Caso Trvko: habla testigo clave y nuevo video confirman al menos cinco disparos de Magallanes

Caso Trvko: habla testigo clave y nuevo video confirman al menos cinco disparos de Magallanes

Pedro Castillo: Fiscalía se ratifica y pide 34 años para expresidente y 25 años para Betssy Chávez por caso golpe de Estado

Pedro Castillo: Fiscalía se ratifica y pide 34 años para expresidente y 25 años para Betssy Chávez por caso golpe de Estado

Los candidatos reciclados de Alianza para el Progreso: Alejandro Soto, César Vásquez, Santiváñez y más

Los candidatos reciclados de Alianza para el Progreso: Alejandro Soto, César Vásquez, Santiváñez y más

Congreso: denuncian a la jefa del Reniec y piden su destitución por filtración masiva de datos personales

Congreso: denuncian a la jefa del Reniec y piden su destitución por filtración masiva de datos personales

Alfonso López Chau arremete contra el empresariado en el CADE por muertos en protestas: "El silencio también toma partido"

Alfonso López Chau arremete contra el empresariado en el CADE por muertos en protestas: "El silencio también toma partido"

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

