Salvador del Solar: Poder Judicial declara nulas acusaciones constitucionales del Congreso contra el ex primer ministro

La Corte Superior de Justicia de Lima, a través de la Primera Sala Constitucional, declaró nulo el procedimiento que el Congreso de la República, mediante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), seguía contra el ex primer ministro Salvador del Solar, luego de que este presentara una demanda de amparo contra el Parlamento.

La demanda se basa en los trámites realizados en torno a las denuncias constitucionales 384, 400 y 466, vinculadas a la intervención de Del Solar en el Congreso para plantear una cuestión de confianza que derivó en el cierre del Legislativo en 2019.

Según la resolución difundida por el Poder Judicial, el proceso queda anulado respecto al ex primer ministro porque el Congreso dejó vencer el plazo que establece el artículo 99 de la Constitución. Este artículo señala que las acusaciones provenientes de la Comisión Permanente, y de sus órganos como la SAC, deben formularse dentro de un máximo de cinco años. La cuestión de confianza planteada por Del Solar ocurrió en 2019, casi siete años después del hecho que motivó las denuncias. Por lo tanto, el PJ concluye que el plazo ya había caducado. Además, el Congreso deberá asumir los costos del proceso.

Tras conocerse la decisión, Del Solar se pronunció en redes sociales: “Tarda, pero llega. Este caso nunca debió existir. Nunca se debió admitir a trámite denuncias por un asunto ya zanjado por el Tribunal Constitucional. Tampoco se debió presentar acusación ante el Pleno, habiendo caducado el plazo. Hoy, la justicia nos da la razón de forma contundente: todo fue nulo”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).