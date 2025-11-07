HOYSuscripcion LR Focus

Política

Betssy Chávez y Pedro Castillo: Subcomisión del Congreso aprueba informe final de inhabilitación por 10 años

La SAC aprobó el informe que propone inhabilitar políticamente por 10 años al expresidente Pedro Castillo y a Betssy Chávez por su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El documento será enviado a la Comisión Permanente para su evaluación final.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó este viernes el informe final de inhabilitación por 10 años contra Pedro Castillo y Betssy Chávez, quienes son señalados de haber vulnerado la Constitución al intentar disolver el Parlamento en diciembre de 2022. La decisión fue tomada tras una extensa sesión en la que se debatieron los fundamentos de la acusación presentada por el Ministerio Público.

Con esta votación, la SAC recomienda impedir que ambos exfuncionarios ejerzan cargos públicos durante una década. El expediente será remitido a la Comisión Permanente, que deberá decidir si eleva el caso al Pleno del Congreso para la votación definitiva de la sanción política.

Noticia en desarrollo...

