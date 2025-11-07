Informe final recomienda inhabilitar por 10 años a Pedro Castillo y Betssy Chávez. No podrían ejercer cargos públicos. | Foto: composición LR

Informe final recomienda inhabilitar por 10 años a Pedro Castillo y Betssy Chávez. No podrían ejercer cargos públicos. | Foto: composición LR

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó este viernes el informe final de inhabilitación por 10 años contra Pedro Castillo y Betssy Chávez, quienes son señalados de haber vulnerado la Constitución al intentar disolver el Parlamento en diciembre de 2022. La decisión fue tomada tras una extensa sesión en la que se debatieron los fundamentos de la acusación presentada por el Ministerio Público.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Con esta votación, la SAC recomienda impedir que ambos exfuncionarios ejerzan cargos públicos durante una década. El expediente será remitido a la Comisión Permanente, que deberá decidir si eleva el caso al Pleno del Congreso para la votación definitiva de la sanción política.

TE RECOMENDAMOS CASO TRVKO, DESDE EL CONGRESO Y LA TELENOVELA DE JERÍ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo...