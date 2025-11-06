HOYSuscripcion LR Focus

Política

Congreso: denuncian a la jefa del Reniec y piden su destitución por filtración masiva de datos personales

Edwin Martínez, congresista de Acción Popular, presenta una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia contra Carmen Velarde, jefa del Reniec, por la filtración de datos de 27 millones de ciudadanos.

Jefa del Reniec ha sido denunciada por el Congreso | Composición: LR.
Jefa del Reniec ha sido denunciada por el Congreso | Composición: LR.

El congresista Edwin Martínez (Acción Popular) presentó una denuncia formal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde. El reclamo se formula luego de que se revelara que el portal web del Reniec expuso los datos personales de 27 millones de ciudadanos. Ante esta situación, Martínez solicita su destitución por considerar que cometió una falta grave que comprometió la seguridad nacional.

El documento señala que Carmen Velarde, como jefa del Reniec, tiene responsabilidad directa sobre la supervisión de las acciones institucionales. La denuncia enfatiza que esta es la segunda vez consecutiva que ocupa el cargo, por lo que conoce plenamente sus funciones y los límites establecidos por la normativa.

lr.pe

Martínez sostiene que la filtración ocurrió en medio de una severa crisis de seguridad. Afirma que difundir datos como direcciones y fotografías facilita que redes criminales identifiquen y sigan a las personas, poniendo en riesgo a la población. Por ello, advierte que el contexto hace aún más grave la falta atribuida a la funcionaria.

En su momento, el Reniec señaló en un comunicado que, en la sección correspondiente de la Lista del Padrón Inicial (LPI), se publican por cada ciudadano sus nombres y apellidos, número de DNI, fotografía y firma digitalizada, así como el distrito, provincia, departamento y la mesa de sufragio que le corresponde. La institución aseguró que esta información permite verificar datos electorales y contribuye a garantizar un proceso limpio y confiable.

No es la primera vez que se filtran datos de Reniec

A comienzos de marzo se conoció qué datos personales de millones de ciudadanos, resguardados por el Reniec, habían quedado expuestos. Los registros filtrados incluían nombres, direcciones, fotografías y firmas. Tras el incidente, la institución aclaró mediante un comunicado que no existió un ataque externo y que la liberación de información habría sido ocasionada por el uso indebido de un usuario del Ministerio del Interior.

La principal señalada sería Blanca Saavedra, de acuerdo con un medio periodístico local. Saavedra es una programadora de 62 años adscrita a la Oficina General de Tecnología de la Información y Comunicaciones del Mininter. Desde su cuenta institucional, habría realizado consultas diarias que pasaron de unas 4.200 fichas en enero a cifras inusuales: más de 24.000 y 42.000 búsquedas los días 15 y 17 de ese mes, y posteriormente hasta 430.000 consultas por jornada desde el 18 de marzo. Este incremento habría permitido extraer información personal de cerca de 15 millones de usuarios.

Aunque diversas entidades públicas tienen autorización para consultar la base de datos del Reniec, la institución señaló que en este caso se habría producido un uso irregular de la herramienta. Por ello, se presentaron denuncias ante la Fiscalía, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y se informó a la PCM, la SGTD y al propio Mininter, que anunció una investigación interna y la suspensión del acceso de su personal a la base de datos como medida preventiva.

