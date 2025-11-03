Fuerza Popular se salvaría de sanción del JNE por usar cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Fuerza Popular se salvaría de sanción del JNE por usar cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

El uso de una cámara del Congreso en el mitin donde Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial no implicaría una sanción de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), explicó el especialista José Naupari, abogado experto en derecho electoral.

Naupari precisó, en diálogo con este medio, que el JNE no ejerce potestad sancionadora de manera directa.

"El jurado solamente, digamos, sanciona, por decirlo de alguna manera, en caso de reincidencia o de renuencia de adoptar medidas correctivas. Lo primero que se tramita, sea propaganda, neutralidad, es un procedimiento de determinación de infracción y, solo en caso de renuncia o reincidencia, va tras esta sanción", precisó.

Después de ello, en el caso específico de la cámara del Parlamento usada en un mitin de Fuerza Popular, indicó que se podría aludir de una eventual infracción al deber de notoriedad, que hace referencia a la obligación de una persona o entidad de dar a conocer sus actos. "No estamos ante un tema de propaganda, pues se trata de un bien en concreto", dijo.

"En ese caso (deber de notoriedad) el sujeto responsable no es el partido sino, en sentido estricto, sería el propio funcionario o servidor que infringe el deber. Por lo tanto, esta conducta no sería imputable o extensible en principio a la organización política", resaltó.

¿Existirán sanciones a nivel de Congreso?

Desde el Congreso, anunciaron que el último 31 de octubre se aperturó una investigación preliminar para sancionar a los que resulten responsables de lo sucedido. Por medio de un comunicado, recordaron que el uso de bienes públicos está prohibido para actividades privadas.

El Parlamento mencionó que se trata de la presunta inconducta funcional de un trabajador, sin embargo, congresistas como Ruth Luque y Sigrid Bazán mencionaron que un hecho así implica una cadena de mando, es decir, la responsabilidad no solo recae en una sola persona.

Ruth Luque solicitó un informe legal sobre el hecho al presidente del Congreso. "Hay que recordar que el cumplimiento de las normas y la supervisión laboral de los servidores se encuentra a cargo de sus jefes inmediatos", dijo la parlamentaria.

"Solicito el informe legal del Congreso de la República en donde se establece la supuesta responsabilidad del servidor que habría renunciado, así como su ubicación y cargo dentro de la entidad. Debe recordarse que, sin perjuicio de la individualización de hechos, la supervisión de bienes y del cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso también se encuentra a cargo de los jefes inmediatos de la dependencias donde incurren las inconductas", se lee en el documento.

Fuerza Popular no reconoce a todos los implicados

A la fecha, se conoce que el trabajador que renunció tras lo sucedido es Daniel Luza, extrabajador de la Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento, liderada por Edwin Lévano Gamarra.

De acuerdo con Canal N, Luza viajó a la ciudad de Trujillo con Marco Pacheco, asesor de la congresista Rosangella Barbarán.

Al ser consultado por ello, el congresista fujimorista deslindó de toda responsabilidad al partido.

“Fuerza Popular no usó esa cámara, la usó una persona de manera no autorizada… Uno de estos trabajadores, el señor Daniel Luza, tengo entendido, se llevó la cámara a Trujillo a un evento privado, que es el de Fuerza Popular. Fuerza Popular no lo pidió, menos le pidió que lleve una cámara al Congreso”, dijo en entrevista a Canal N.

En tanto, Fernando Rospigliosi, miembro de Fuerza Popular, aseguró que el trabajador ha sido sometido a un proceso disciplinario y a una investigación del Consejo Administrativo. "Ha renunciado pero eso no implica que no sea objeto de las sanciones correspondientes. Esto es independiente a los procesos penales que se le puedan realizar", mencionó en conferencia de prensa. Añadió que se identificarán otras responsabilidades además de la existente.

Por otro lado, tanto Lévano Gamarra como Luza tendrían vínculos con el partido de Keiko Fujimori. El primero es militante mientras que el segundo registra aportes a la organización política.

El periodista Carlos Viguria publicó en su cuenta de X, una imagen que evidencia un aporte de S/150 realizado por Luza el 1 de marzo del 2023.

Aporte de Daniel Luza a Fuerza Popular el 2023. Foto: Carlos Viguria/X