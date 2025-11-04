HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 5 de noviembre?     
Política

Impulsan moción de censura contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

La moción es promovida por la congresista Ruth Luque, quien argumenta que Rospigliosi no garantiza el principio de neutralidad electoral y parece que no quiere "asumir responsabilidades políticas" en el caso de la cámara del parlamento usada en mitin de Fuerza Popular.

Impulsan moción de censura contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori
Impulsan moción de censura contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

La congresista Ruth Luque impulsa una moción de censura contra Fernando Rospigliosi por, según los argumentos de su pedido, no asumir la "responsabilidad política" por el uso de una cámara del Congreso en el mitin donde Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
Notas relacionadas
Fuerza Popular oculta el video del mitin de Keiko Fujiimori donde se usó cámara del Congreso

Fuerza Popular oculta el video del mitin de Keiko Fujiimori donde se usó cámara del Congreso

LEER MÁS
Fuerza Popular busca declarar inimputables a policías denunciados por las muertes en protestas 2022-2023

Fuerza Popular busca declarar inimputables a policías denunciados por las muertes en protestas 2022-2023

LEER MÁS
Trvko y el lenguaje del miedo, por Leyla Aboudayeh

Trvko y el lenguaje del miedo, por Leyla Aboudayeh

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Excanciller Rodríguez Mackay: “Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú”

Excanciller Rodríguez Mackay: “Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú”

LEER MÁS
Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre asilo a Betssy Chávez: “El Perú no puede negarse, y está obligado a entregar el salvoconducto”

Rosa María Palacios sobre asilo a Betssy Chávez: “El Perú no puede negarse, y está obligado a entregar el salvoconducto”

LEER MÁS
Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: excanciller Mackay afirma que otorgar el salvoconducto es "obligación del Estado"

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: excanciller Mackay afirma que otorgar el salvoconducto es "obligación del Estado"

LEER MÁS
Yonhy Lescano pide no votar por Acción Popular en las elecciones generales 2026

Yonhy Lescano pide no votar por Acción Popular en las elecciones generales 2026

LEER MÁS
Gobierno promulga ley contra extorsión en medio de tensiones por paro de transportistas

Gobierno promulga ley contra extorsión en medio de tensiones por paro de transportistas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Santiago Acasiete reveló qué pasó con Christian Tizón cuando se fueron a los golpes: "Todo se calentó"

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Política

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025