Impulsan moción de censura contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Impulsan moción de censura contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

La congresista Ruth Luque impulsa una moción de censura contra Fernando Rospigliosi por, según los argumentos de su pedido, no asumir la "responsabilidad política" por el uso de una cámara del Congreso en el mitin donde Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial.