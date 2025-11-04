Impulsan moción de censura contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori
La moción es promovida por la congresista Ruth Luque, quien argumenta que Rospigliosi no garantiza el principio de neutralidad electoral y parece que no quiere "asumir responsabilidades políticas" en el caso de la cámara del parlamento usada en mitin de Fuerza Popular.
La congresista Ruth Luque impulsa una moción de censura contra Fernando Rospigliosi por, según los argumentos de su pedido, no asumir la "responsabilidad política" por el uso de una cámara del Congreso en el mitin donde Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial.
