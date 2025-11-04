HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
🔴 NOTICIAS EN VIVO La República: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre

Fuerza Popular oculta el video del mitin de Keiko Fujiimori donde se usó cámara del Congreso

Al estilo de los 90's, el Fujimorismo está buscando distorsionar las noticias. Además del ocultamiento del video del mitin, el congresista Fernando Rospigliosi tergiversó la portada de La República buscando mostrar una verdad a medias.

Keiko Fujimori oculta video de su mitin en Trujillo. Foto: composición LR
Keiko Fujimori oculta video de su mitin en Trujillo. Foto: composición LR

El registro audiovisual del evento en el que Keiko Fujimori anunció su cuarta postulación a la presidencia ha sido ocultado o eliminado de las plataformas digitales YouTube y Facebook. Al intentar acceder a la transmisión, que originalmente fue difundida en vivo, el enlace figura ahora con el mensaje de "contenido no disponible".

Esta desaparición se produce luego de que un reportaje emitido por Sol TV revelara un presunto uso indebido de recursos públicos durante la filmación del mitin. Según la denuncia periodística, para la grabación del acto político se habría utilizado una cámara perteneciente al Congreso de la República, yendo contra el principio de neutralidad electoral y peculado de uso al usar bienes del Estado para fines proselitistas.

Keiko Fujimori borró el post de Facebook donde se podía ver el mitin del anuncio de su candidatura. Foto: Facebook

Keiko Fujimori borró el post de Facebook donde se podía ver el mitin del anuncio de su candidatura. Foto: Facebook

Link de la transmisión de Facebook del mitin de Keiko Fujimori. Foto: Facebook

Link de la transmisión de Facebook del mitin de Keiko Fujimori. Foto: Facebook

Como respuesta, el Parlamento anunció que dos trabajadores fueron despedidos: Edwin Levano, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso y Daniel Luza, técnico y camarógrafo bajo el cargo de Levano. Fuentes del Congreso revelaron a este diario que fue el mismo fujimorista Rospigliosi quien recomendó a Levano como jefe del mencionado despacho, luego de que fuera personero de Keiko Fujimori en las elecciones de 2021.

Fernando Rospigliosi altera la portada de La República

Mediante una publicación en X, el presidente del Congreso subió solo una parte de la portada de este diario de la fecha 4 de noviembre, enfocándose solo en el titular: "Cámara que se usó en mitin de Keiko salió de oficina a cargo de Rospigliosi". A la imagen le agregó el siguiente texto de forma sarcástica: "Gracias al imparcial y objetivo diario La República por dedicarme su portada el día de hoy. Sin duda, el uso irregular de una cámara del Congreso es el problema más importante del Perú. Y es de palpitante actualidad, ocurrió hace 5 días en Trujillo. ¡Aprendan periodistas! ¡Ni la fuga y asilo de la golpista Betssy Chávez, ni el paro de transportistas pueden competir conmigo!".

Sin embargo, su acusación irónica fue desmentida por varios internautas, quienes le dijeron que comparta la portada completa, pues la fotografía y la otra mitad de la primera página del diario es sobre el asilo a Betssy Chávez.

Portada de La República del 4 de noviembre.

Portada de La República del 4 de noviembre.

