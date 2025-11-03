HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     
EN VIVO

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy, 3 de noviembre

Política

Fuerza Popular busca declarar inimputables a policías denunciados por las muertes en protestas 2022-2023

El proyecto de ley fue presentado por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi. Pretende modificar el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal.

Fuerza Popular busca declarar inimputables a policías denunciados por las muertes en protestas 2022-2023
Fuerza Popular busca declarar inimputables a policías denunciados por las muertes en protestas 2022-2023

El congresista fujimorista Fernando Rospigliosi presentó un proyecto de ley que busca declarar inimputables, es decir, eximir de toda responsabilidad penal, a los policías y militares denunciados por las muertes en las manifestaciones de fines del 2022 e inicios del 2023. Para esto propone la modificación del numeral 11 del artículo 20 del Código Penal.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Actualmente, el Código Penal sí considera como libres de responsabilidad penal a los agentes del orden que causen lesiones o muerte al cumplir su función constitucional, sin embargo, Rospigliosi considera que "es bastante difusa y al tener una regulación amplia no ha podido ser aplicada a los casos de los actos de defensa, usando las armas reglamentarias, realizados por los efectivos policiales y militares en cumplimiento de su deber durante las marchas de protesta de los años de 2022 y 2023".

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Sala Constitucional del Poder Judicial se rebela contra el Tribunal Constitucional y el JNE

lr.pe

El numeral 11 exime de responsabilidad penal a "el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte".

La iniciativa legislativa de Rospigliosi propone que dicho numeral sea más preciso. La propuesta es: "El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional, defendiendo los activos críticos nacionales, los locales del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas, así como otros locales de entidades públicas o bienes jurídicos del Estado o de privados, así como la vida e integridad física propia o de terceros, y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria cause lesiones o muerte".

Con esto, el congresista busca evitar "diversas interpretaciones que en ocasiones puedan resultar subjetivas y no lleguen a aplicarse dentro de los fines para el cual fue creada".

PUEDES VER: Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

lr.pe

Adicionalmente, la propuesta también propone la modificación del artículo 92 del Código Penal, a fin de que la reparación civil se determine conjuntamente con la pena y de que se trate de un derecho que solo corresponda a la víctima del delito, no correspondiendo pago de reparación civil a quien está exento de responsabilidad penal.

Fernando Rospigliosi vincula a las manifestaciones del 2022-2023 con delincuentes y miembros del Movadef

En su propuesta de ley, el parlamentario de Fuerza Popular indicó que las manifestaciones del 202-2023 fueron promovidas por grupos de "izquierda radical". "Entre los participantes que tenían un discurso radical en el desarrollo de estas movilizaciones y que habrían tenido protagonismo en los hechos de violencia y destrucción se encontraría miembros del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales - MOVADEF", se lee.
.

Notas relacionadas
Fuerza Popular se salvaría de sanción del JNE por usar cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Fuerza Popular se salvaría de sanción del JNE por usar cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Cámara del Congreso fue usada para grabar mitin de Keiko Fujimori: trabajador implicado renunció

Cámara del Congreso fue usada para grabar mitin de Keiko Fujimori: trabajador implicado renunció

LEER MÁS
Congresista de Fuerza Popular no negó que funcionario vinculado al partido usó cámara del Congreso para mitin de Keiko

Congresista de Fuerza Popular no negó que funcionario vinculado al partido usó cámara del Congreso para mitin de Keiko

LEER MÁS
¿Quién es Guillermo Bermejo? Hoja de vida del congresista que fue condenado a 15 años de prisión

¿Quién es Guillermo Bermejo? Hoja de vida del congresista que fue condenado a 15 años de prisión

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

LEER MÁS
Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras el asilo a Betssy Chávez

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras el asilo a Betssy Chávez

LEER MÁS
Rafael López Aliaga propaga afirmaciones falsas sobre el autismo y culpa a Vizcarra: "Encerró a la gente en pandemia"

Rafael López Aliaga propaga afirmaciones falsas sobre el autismo y culpa a Vizcarra: "Encerró a la gente en pandemia"

LEER MÁS
Sala Constitucional del Poder Judicial se rebela contra el Tribunal Constitucional y el JNE

Sala Constitucional del Poder Judicial se rebela contra el Tribunal Constitucional y el JNE

LEER MÁS
Elecciones 2026: esta es la lista completa de todos los precandidatos de los partidos políticos a la presidencia

Elecciones 2026: esta es la lista completa de todos los precandidatos de los partidos políticos a la presidencia

LEER MÁS
Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas este 3 de noviembre en Callao: empresas interrumpieron actividades por extorsiones

Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

Cecilio Waterman desborda emoción tras histórico título en Chile y recuerda su paso por Alianza Lima: "Fui a Perú y lo pasé mal"

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025