Denuncian a Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

El ciudadano Tomás Alfonso Alva Villa presentó una denuncia ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 por la presunta afectación al principio de neutralidad en época electoral, por parte del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y quienes resulten responsables, debido al uso de una cámara del Parlamento durante el mitin de Keiko Fujimori en Trujillo.

La denuncia fue presentada luego de que un medio local informara que la grabación del evento proselitista, en el que la hija del dictador Alberto Fujimori anunció su precandidatura a la presidencia de la República, fue realizada con una cámara de video con código 25459 de la marca Canon y con trípode.

Según Alva, Fuerza Popular usó indebidamente bienes públicos del Congreso de la República, por lo cual exige a las autoridades electorales una exhaustiva investigación y vigilancia en las próximas actividades proselitistas de Fujimori Higuchi.

Investigan a extrabajador que usó cámara del Congreso en mitin de Keiko

Por su parte, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que el extrabajador que usó la cámara del Congreso en el mitin de Keiko Fujimori será sometido a una investigación que estará a cargo del Consejo Administrativo, además de un proceso disciplinario.