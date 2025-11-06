El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

El señor Roger Ruiz, padre del rapero Trvko, asesinado en la marcha del 15 de octubre, fue entrevistado el día de hoy en el programa de La República conducido por Manuela Camacho, ‘Fuerte y claro’, donde dio alcances del caso y dijo que ante las declaraciones del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien llamó “terruco” a su hijo en conferencia de prensa, estaría pensando junto con el abogado Julio Arbizu en presentar una querella en su contra. “Se le envió una carta notarial al señor pidiéndole que se rectifique, pero no lo hizo. Sus palabras han sido desgraciadas, él primero debió informarse y hacer un filtro. Mi hijo no es ningún terrorista ni terruco, por lo que vamos a querellarlo y así hacer que pague por lo que ha dicho”, adelantó Ruiz.

Por otro lado, el padre del músico asesinado en las protestas señaló que en los videos se puede ver claramente que el suboficial Luis Magallanes disparó contra su hijo y le causó la muerte. “Yo soy licenciado del Ejército peruano, por lo que sé cómo se dispara un arma y puedo asegurar que mi hijo fue asesinado por este miembro de la PNP, Magallanes”, acusó Roger Ruiz, quien se encontraba acompañado del abogado de su familia, Julio Arbizu.

En tanto, destacó el buen comportamiento de su hijo Eduardo, quien, no solo se dedicaba a la música, sino que hacía labor social, aseguró su padre y lamentó, a la vez, que Trvko haya terminado asesinado de esa manera durante la marcha del 15 de octubre. “Es doloroso porque no solo han desgraciado a una familia, sino a varias más que resultaron también afectadas por esto”, reclamó el señor Ruiz en el programa de Manuela Camacho.

En esa línea, Arbizu resaltó que, a partir de la información recopilada, se puede dar cuenta de que, efectivamente, este asesinato no fue en el ejercicio de una legítima defensa y que, además, resulta irrelevante hacia dónde disparó el suboficial porque, si lo hubiese hecho hacia el piso, por ejemplo, sabía que esto podría haber originado daño lesivo, que fue lo sucedió al final. “El gran problema es que se está intentando señalar no solamente que Magallanes actuó en legítima defensa, sino que este homicidio no está relacionado con un evento de violación de derechos humanos, pero esto es claramente un acto directamente vinculado con el ejercicio del uso excesivo de la fuerza de la policía en el contexto de una movilización social”, argumentó el defensor y recalcó que el caso debe ser visto como un atentado contra los DDHH.

Para finalizar, el abogado Arbizu comentó que se habría vuelto a elevar en consulta la investigación a una fiscalía de DDHH, por lo que se encuentran convencidos de que este caso será tratado como un delito de violación de derechos humanos. “Efectivamente, esto está inscrito en un evento, primero, de ejercicio del derecho a la protesta y, luego, porque hay la presencia de un policía que recibe órdenes de superiores, y esa es la razón por la que la PNP en particular y mucha gente opina que este no sería un delito de violación de los DDHH, sino uno común (...) Y hay que investigar el hecho de que no solo Magallanes haya estado en ese lugar, sino toda la cadena de mando por orden superior”, concluyó el defensor.