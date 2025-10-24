Pedro Castillo arremete contra Fernando Rospigliosi durante sesión de la SAC

Pedro Castillo arremete contra Fernando Rospigliosi: "Tienen a esa basur* en el Congreso"

Pedro Castillo arremete contra Fernando Rospigliosi: "Tienen a esa basur* en el Congreso"

El expresidente Pedro Castillo arremetió contra Fernando Rospigliosi durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso donde se evaluaban las denuncias constitucionales en su contra por el fallido golpe de estado del 7 de diciembre del 2022.

Castillo Terrones asistió a la sesión de manera virtual desde el penal de Barbadillo donde se encuentra recluido. A su turno, despotricó contra el Congreso y aseguró que estará presente en las Elecciones 2026.

"Ustedes tienen un carro del año, un sueldo. Quieren acabar con una persona. Estaré aquí y dónde quieran ustedes. En Palacio de Gobierno nos vamos a encontrar. Nos vemos en el cambio de mando. Me he dirigido al pueblo no a esta Subcomisión más aún cuando ahora tienen como presidente del Congreso a ... Rospigliosi", dijo.

Con esas palabras finalizó su participación y se retiró de la sesión. La congresista Patricia Juárez pidió a la presidenta de la SAC, Lady Camones, que solicite el retiro de la palabra a Castillo, sin embargo, notaron que ya se había desconectado.