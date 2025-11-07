HOYSuscripcion LR Focus

Salvoconducto de Betssy Chávez EN VIVO: José Jerí decidirá HOY si otorga documento para que exministra viaje a México

El Gobierno de México ha solicitado el salvoconducto para que Betssy Chávez pueda dejar el Perú y poder viajar al extranjero.

José Jerí decidirá hoy 7 de noviembre si otorga el salvoconducto a Betssy Chávez. Foto: composición LR
José Jerí decidirá hoy 7 de noviembre si otorga el salvoconducto a Betssy Chávez. Foto: composición LR

El presidente interino José Jerí decidirá hoy si le otorga a la exministra Betssy Chávez el salvoconducto solicitado por el Gobierno de México para que pueda viajar a dicho país. Desde el pasado 3 de noviembre, Chávez Chino permanece en la residencia de la Embajada de México en Lima como asilada, luego de que denunciara ser perseguida política por la acusación del fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 realizado por el expresidente Pedro Castillo.

Salvoconducto a Betssy Chávez se decide hoy

14:03
7/11/2025

Carlos Tubino sobre el salvoconducto solicitado para Betssy Chávez

El excongresista Carlos Tubino aseguró que no se le debe dar el salvoconducto a Betssy Chávez y aconsejó al Gobierno actual a esperar la sentencia del Poder Judicial. 

"Debe esperar la sentencia del Proceso Judicial que enfrenta: Si la declaran inocente se le da el salvoconducto; si la declaran culpable de ninguna manera lo debe hacer", escribió en X. 

13:49
7/11/2025

Excanciller Javier González-Olaechea en contra de otorgar el salvoconducto

Mediante su cuenta de X, el excanciller Javier González-Olaechea Franco se pronunció sobre el caso de Betssy Chávez Chino: 

"No corresponde otorgarle el salvoconducto a la ex PCM y dado que la Convención de Caracas no fija plazo para decidir, tomémosno el tiempo necesario", escribió. 

Finalizó escribiendo en mayúsculas: "La apurancia podría traer confundición". 

13:41
7/11/2025

Congresista Maricarmen Alva en contra del salvoconducto

La congresista Maricarmen Alva expresó que el Perú no debe darle el salvoconducto a Betsy Chávez para que viaje a México como asilada.

"Espero que lo analicen bien (...) Se están burlando de nosotros porque están usando mal la figura del asilo", expresó. Agregó que de forma personal no le deberían dar el salvoconducto por ahora. 

13:35
7/11/2025

José Jerí apoya decisión de Edward Málaga sobre no otorgar salvoconducto a Betssy Chávez

El congresista Edward Málaga ha tenido una postura bastante drástica en cuanto al caso de Betssy Chávez. En entrevista con Canal N, aseguró que el Gobierno de Perú debería entrar a la Embajada de México y arrestar a Chávez Chino, yendo contra tratados internacionales. 

Ahora, en relación al salvoconducto espera que no sea concedido o que sea postergado indefinidamente. "Mientras tanto, puede evaluar llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia y proponer una enmienda a los signatarios de la Convención de Caracas, pues el estado mexicano claramente está violando el principio de no intervención y pervirtiendo la naturaleza del asilo político. También está pendiente una respuesta a la exigencia unilateral de visas para los peruanos", escribió en su red social X.

En dicha publicación, el presidente José Jerí le respondió mostrando estar de acuerdo: "Vez que algunas veces si podríamos coincidir, querido Ed".

13:26
7/11/2025

José Jerí responde a Rosa María Palacios sobre salvoconducto

Mediante la red social X, la periodista Rosa María Palacios se pronunció sobre la demora de la respuesta del salvoconducto: "A estas alturas ya lo del salvoconducto demorado pinta como cortina de humo. Demasiado troll".

El presidente interino no demoró en responderle: "Es tu percepción. La decisión sobre ello sale con un tema adicional además".

13:19
7/11/2025

José Jerí confirmó que se sabría el resultado este viernes

En conversación con el medio internacional CNN, el presidente interino José Jerí, confirmó que daría a conocer si otorga el salvoconducto este viernes 7 de noviembre. 

"Creo que hemos demostrado que la ruptura de las relaciones diplomáticas responde justamente a un criterio que hemos tenido. Pero en este caso, el salvoconducto, vamos a definirlo estrictamente con la recomendación de Cancillería que en estos días, próximos, seguramente el día viernes, tendremos la postura definitiva", sostuvo.

