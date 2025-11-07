Salvoconducto de Betssy Chávez EN VIVO: José Jerí decidirá HOY si otorga documento para que exministra viaje a México

El congresista Edward Málaga ha tenido una postura bastante drástica en cuanto al caso de Betssy Chávez. En entrevista con Canal N, aseguró que el Gobierno de Perú debería entrar a la Embajada de México y arrestar a Chávez Chino, yendo contra tratados internacionales.

Ahora, en relación al salvoconducto espera que no sea concedido o que sea postergado indefinidamente. "Mientras tanto, puede evaluar llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia y proponer una enmienda a los signatarios de la Convención de Caracas, pues el estado mexicano claramente está violando el principio de no intervención y pervirtiendo la naturaleza del asilo político. También está pendiente una respuesta a la exigencia unilateral de visas para los peruanos", escribió en su red social X.

En dicha publicación, el presidente José Jerí le respondió mostrando estar de acuerdo: "Vez que algunas veces si podríamos coincidir, querido Ed".