Fiscal Zoraida Ávalos pide al Poder Judicial dictar prisión preventiva contra Betssy Chávez
La fiscal solicita que se revoque la medida de comparecencia con restricciones impuestas contra Chávez Chino por incumplir las reglas de conducta.
La fiscal suprema Zoraida Ávalos solicitó al Poder Judicial revocar la medida de comparecencia con restricciones impuestas contra Betssy Chávez y, en su lugar, dictar prisión preventiva por incumplir con las reglas de conducta impuestas en su contra.
