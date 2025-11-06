HOYSuscripcion LR Focus

Política

Pedro Castillo protagoniza altercado en juicio de golpe de Estado y jueces le apagan el micrófono: "¿En qué país estamos?"

Durante la audiencia de juicio oral en su contra por el fallido intento de golpe de Estado, el expresidente usó el momento de su acreditación para rechazar las acusaciones y arremeter contra el Poder Judicial.

Pedro Castillo arremete contra Poder Judicial. Foto: difusión
Pedro Castillo arremete contra Poder Judicial. Foto: difusión

En la audiencia durante el intento fallido de golpe de Estado ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo tuvo un altercado con los jueces provisionales de la Sala Penal Especial. Castillo rechazó una vez más las acusaciones en su contra y protagonizó un altercado con los jueces, que en un primer momento optaron por silenciarle el micrófono. Cabe aclarar que el juicio se encuentra en su etapa final y el Poder Judicial está próximo a dictar sentencia.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"No me apague el micrófono, por favor, señores jueces cuando yo traslado la inquietud del pueblo peruano a través de un discurso, lo hice porque cuando asumí el gobierno llevé a cabo consejos de ministros descentralizados a todos los rincones del país. Al propio ministro de Economía para que escuche a madres de familia que su escuela está en malas condiciones, para que escuche que su chacra está ahí y que al otro lado hay un mercado y no tiene un puente para trasladarse", sostuvo.

En ese momento, Castillo fue interrumpido por la jueza Norma Carbajal y se le silenció el micrófono nuevamente; sin embargo, el exmandatario siguió hablando en voz alta pese a que se le repetía que ese momento correspondía solo a su acreditación.

"Ya vamos a llegar a 80 sesiones sin que el fiscal me diga dónde están las armas. Quiero dejar constancia de que nunca cometí el delito de rebelión y nunca hice abuso de autoridad porque después de la vacancia yo ya no era autoridad. Se imputa de abuso, ¿en qué país estamos? El pueblo dice que no tiene confianza en el Poder Judicial", agregó.

Exministra de Castillo se encuentra asilada en la embajada de México

En la penúltima audiencia ocurrida el martes 4 de noviembre, el exmandatario Pedro Castillo también tuvo un breve altercado con los magistrados debido a que intentó pronunciarse por el reciente asilo de su ex primera ministra Betssy Chávez en la embajada de México. Castillo buscaba agradece a Claudia Sheinbaum por haber mostrado "irrestricto respeto a los derechos diplomáticos", al otorgar protección a Chávez; sin embargo, fue silenciado.

"Buenos días, mi saludo a la hermana presidenta Claudia de la República de México por su irrestricto respeto a los derechos de la vía diplomática. En la declaración de la OEA en los artículos 2, 4 y 12, así como la Constitución Política en el artículo 36....", pudo alcanzar a decir el exmandatario.

Por su parte, Chávez tras ser asilada en la embajada, envió una carta a Raúl Noblecilla, quien a su vez la hizo pública. En la misiva manifestó que despedía a los abogados César Romero Valdez y Luis Barrenzuela Vite, para que no se encarguen más de su defensa en el juicio y dejó como único representante a Raúl Noblecilla. "A partir de este momento, mi único abogado defensor será el abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea, con registro CAL N°41016, quien goza de mi total confianza y en quien deposito plenamente mi representación y defensa", se lee en el mensaje firmado por Chávez Chino.

