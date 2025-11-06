HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena
Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena     Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena     Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

Pedro Castillo: Fiscalía se ratifica y pide 34 años para expresidente y 25 años para Betssy Chávez por caso golpe de Estado

Edward Casaverde, representante del Ministerio Público, también detalló que en caso se optará por el delito de conspiración, solicitarían 11 años de cárcel para el exmandatario.

Continua el juicio contra Pedro Castillo y Betssy Chávez | Composición: LR.
Continua el juicio contra Pedro Castillo y Betssy Chávez | Composición: LR.

La Fiscalía se reafirma. En el marco del caso por el intento de golpe de Estado, el Ministerio Público ratificó su acusación contra el exmandatario Pedro Castillo, para quien solicita 35 años de prisión por el delito de rebelión, a raíz de los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver inconstitucionalmente el Congreso. Asimismo, pidió 25 años para la coimputada en este proceso, la exprimera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada en la embajada de México a la espera de conocer si se le otorgará o no el salvoconducto que le permita trasladarse al país norteamericano.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Además, La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos también detalló cuál sería la sanción aplicable a Castillo en caso de que la sentencia determine su responsabilidad por conspiración en lugar de rebelión. Como se recuerda, en septiembre de este año, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema comunicó que evaluará la posibilidad de añadir el delito de conspiración para rebelión en el proceso relacionado con el fallido intento de golpe del 7 de diciembre de 2022 atribuido a Pedro Castillo.

TE RECOMENDAMOS

CASO TRVKO, DESDE EL CONGRESO Y LA TELENOVELA DE JERÍ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Trenes Caltrain están en mal estado en el Parque La Muralla y gestión de López Aliaga se victimiza

lr.pe

“Si se optara por el tema de la conspiración, solicitamos la siguiente pena para el señor Pedro Castillo Terrones: 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración; 10 meses y 15 días por abuso de autoridad; y 6 años y 9 meses por grave perturbación. En total, 19 años y 30 días de prisión”, indicó Edward Casaverde, representante del Ministerio Público.

El juicio contra Castillo y los coimputados continuará este viernes 7 de noviembre a las 9 de la mañana.

PUEDES VER: Fiscalía de Ayacucho entrega restos de 13 víctimas del conflicto armado interno a sus familiares

lr.pe

Castillo en la última audiencia de su juicio: “Vamos a llegar a 80 sesiones sin que el fiscal me diga dónde están las armas”

Durante la última audiencia del juicio en su contra, Pedro Castillo protagonizó un nuevo incidente con los jueces provisionales de la Sala Penal Especial. En la sesión, volvió a negar las acusaciones en su contra y sostuvo un enfrentamiento con los magistrados, quienes inicialmente decidieron cortar su micrófono. Cabe señalar que el proceso judicial se encuentra en su fase final y que el Poder Judicial está próximo a emitir sentencia.

PUEDES VER: Alfonso López Chau arremete contra el empresariado en el CADE por muertos en protestas: "El silencio también toma partido"

lr.pe

"No me apaguen el micrófono, por favor, señores jueces. Cuando traslado la inquietud del pueblo peruano a través de un discurso, lo hago porque, al asumir el gobierno, llevé a cabo consejos de ministros descentralizados en todos los rincones del país. Incluso convoqué al propio ministro de Economía para que escuche a madres de familia, cuya escuela está en malas condiciones, para que constate que su chacra se encuentra al otro lado de un mercado y que no hay puente para trasladarse", sostuvo.

A pesar de que la jueza Norma Carbajal pidió calma en la sala, Castillo continuó con su reclamo: "Ya vamos a llegar a 80 sesiones sin que el fiscal me diga dónde están las armas. Quiero dejar constancia de que nunca cometí el delito de rebelión y que nunca ejercí abuso de autoridad, porque después de la vacancia ya no era autoridad. Se me imputa por abuso, ¿en qué país estamos? El pueblo dice que no tiene confianza en el Poder Judicial", agregó.

Notas relacionadas
Esta imagen no muestra a Pedro Castillo y Guillermo Bermejo con narcotraficantes del VRAEM: son agricultores

Esta imagen no muestra a Pedro Castillo y Guillermo Bermejo con narcotraficantes del VRAEM: son agricultores

LEER MÁS
Castillo en juicio por caso golpe de Estado: “Vamos a llegar a 80 sesiones sin que el fiscal me diga dónde están las armas”

Castillo en juicio por caso golpe de Estado: “Vamos a llegar a 80 sesiones sin que el fiscal me diga dónde están las armas”

LEER MÁS
Gobierno decidirá si otorga salvoconducto a Betssy Chávez este viernes tras asilo en la Embajada de México

Gobierno decidirá si otorga salvoconducto a Betssy Chávez este viernes tras asilo en la Embajada de México

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alfonso López Chau arremete contra el empresariado en el CADE por muertos en protestas: "El silencio también toma partido"

Alfonso López Chau arremete contra el empresariado en el CADE por muertos en protestas: "El silencio también toma partido"

LEER MÁS
Relevo del Comandante General de la FAP no cambiará calendario de compra de 24 cazas

Relevo del Comandante General de la FAP no cambiará calendario de compra de 24 cazas

LEER MÁS
Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

LEER MÁS
Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

LEER MÁS
Pleno del Congreso alista reelección de rectores de universidades públicas

Pleno del Congreso alista reelección de rectores de universidades públicas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025