Betssy Chávez y Pedro Castillo EN VIVO: Congreso debatirá inhabilitación de expresidente y exministros por golpe de Estado

El expresidente y la expremier enfrentan una inhabilitación política por el intento de golpe de estado en diciembre de 2022. Foto: composición LR

El expresidente y la expremier enfrentan una inhabilitación política por el intento de golpe de estado en diciembre de 2022. Foto: composición LR

El Congreso debatirá este viernes 7 de noviembre la propuesta de inhabilitación contra Betssy Chávez, Pedro Castillo y otros exministros por su presunta participación en el golpe de Estado frustrado de diciembre de 2022. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) se reunirá desde las 10:00 a.m. en la Sala Miguel Grau Seminario para analizar los informes finales que buscan sancionar a los exintegrantes del gabinete de Castillo.