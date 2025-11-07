HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Betssy Chávez y Pedro Castillo EN VIVO: Congreso debatirá inhabilitación de expresidente y exministros por golpe de Estado

La SAC del Congreso analizará este viernes los informes finales que plantean la inhabilitación política por 10 años contra Betssy Chávez y el Pedro Castillo, acusados de haber participado en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El expresidente y la expremier enfrentan una inhabilitación política por el intento de golpe de estado en diciembre de 2022. Foto: composición LR
El expresidente y la expremier enfrentan una inhabilitación política por el intento de golpe de estado en diciembre de 2022. Foto: composición LR

El Congreso debatirá este viernes 7 de noviembre la propuesta de inhabilitación contra Betssy ChávezPedro Castillo y otros exministros por su presunta participación en el golpe de Estado frustrado de diciembre de 2022. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) se reunirá desde las 10:00 a.m. en la Sala Miguel Grau Seminario para analizar los informes finales que buscan sancionar a los exintegrantes del gabinete de Castillo.

Betssy Chávez y Pedro Castillo EN VIVO

22:40
6/11/2025

Fiscalía ratificó pedidos de prisión contra Betssy Chávez y Pedro Castillo

La ‎Fiscalía de la Nación ratificó su acusación por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y solicita 34 años de cárcel para Castillo, mientras pide 25 años para Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México. 

Únete a nuestro canal de política y economía
Notas relacionadas
Pedro Castillo: Fiscalía se ratifica y pide 34 años para expresidente y 25 años para Betssy Chávez por caso golpe de Estado

Pedro Castillo: Fiscalía se ratifica y pide 34 años para expresidente y 25 años para Betssy Chávez por caso golpe de Estado

LEER MÁS
Claudia Sheinbaum: qué es persona non grata y qué implicancias tiene esta medida diplomática

Claudia Sheinbaum: qué es persona non grata y qué implicancias tiene esta medida diplomática

LEER MÁS
Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo: Fiscalía se ratifica y pide 34 años para expresidente y 25 años para Betssy Chávez por caso golpe de Estado

Pedro Castillo: Fiscalía se ratifica y pide 34 años para expresidente y 25 años para Betssy Chávez por caso golpe de Estado

LEER MÁS
Alfonso López Chau arremete contra el empresariado en el CADE por muertos en protestas: "El silencio también toma partido"

Alfonso López Chau arremete contra el empresariado en el CADE por muertos en protestas: "El silencio también toma partido"

LEER MÁS
Relevo del Comandante General de la FAP no cambiará calendario de compra de 24 cazas

Relevo del Comandante General de la FAP no cambiará calendario de compra de 24 cazas

LEER MÁS
México rechaza declaración de persona no grata a Claudia Sheinbaum y ratifica asilo político a Betssy Chávez

México rechaza declaración de persona no grata a Claudia Sheinbaum y ratifica asilo político a Betssy Chávez

LEER MÁS
Congreso: denuncian a la jefa del Reniec y piden su destitución por filtración masiva de datos personales

Congreso: denuncian a la jefa del Reniec y piden su destitución por filtración masiva de datos personales

LEER MÁS
Rafael López Aliaga en CADE: estas fueron las claves en su discurso sobre seguridad, justicia y crecimiento económico

Rafael López Aliaga en CADE: estas fueron las claves en su discurso sobre seguridad, justicia y crecimiento económico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025