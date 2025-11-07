Betssy Chávez y Pedro Castillo EN VIVO: Congreso debatirá inhabilitación de expresidente y exministros por golpe de Estado
La SAC del Congreso analizará este viernes los informes finales que plantean la inhabilitación política por 10 años contra Betssy Chávez y el Pedro Castillo, acusados de haber participado en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El Congreso debatirá este viernes 7 de noviembre la propuesta de inhabilitación contra Betssy Chávez, Pedro Castillo y otros exministros por su presunta participación en el golpe de Estado frustrado de diciembre de 2022. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) se reunirá desde las 10:00 a.m. en la Sala Miguel Grau Seminario para analizar los informes finales que buscan sancionar a los exintegrantes del gabinete de Castillo.
Betssy Chávez y Pedro Castillo EN VIVO
Fiscalía ratificó pedidos de prisión contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
La Fiscalía de la Nación ratificó su acusación por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y solicita 34 años de cárcel para Castillo, mientras pide 25 años para Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México.