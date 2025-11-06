HOYSuscripcion LR Focus

Política

Claudia Sheinbaum: qué es persona non grata y qué implicancias tiene esta medida diplomática

El Congreso declaró a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, persona non grata después de que otorgara asilo a la exministra Betssy Chávez en la embajada mexicana. Esto en medio de un proceso judicial relacionado con el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

Claudia Sheinbaum es declarada persona non grata en el Perú tras declarar a favor del asilo a Betssy Chávez. Foto: LR
Claudia Sheinbaum es declarada persona non grata en el Perú tras declarar a favor del asilo a Betssy Chávez. Foto: LR

Con 63 votos a favor, 34 en contra y 5 abstenciones, el Congreso de la República aprobó declarar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, persona non grata. Esta medida fue adoptada luego de que México otorgara asilo político a la exministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, en medio de un proceso judicial relacionado con el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

El Parlamento consideró este acto como una "inaceptable injerencia en los asuntos internos" de Perú y sostuvo que Sheinbaum ha mantenido una postura hostil hacia el país desde que asumió la presidencia en octubre de 2024, calificando además su actitud como una ofensa al "sistema democrático nacional" de Perú.

La comisión también señaló que Sheinbaum ha desconocido el proceso constitucional que resultó en la vacancia de Pedro Castillo y la posterior asunción de Dina Boluarte como presidenta de Perú. En el documento, se afirma que la mandataria mexicana ha denominado a Castillo como "el legítimo presidente del Perú" y ha pedido en varias ocasiones su liberación y regreso al poder.

"Nosotros no podemos permitir que una persona así, que está vinculada al narcotráfico y que distrae a su pueblo de los verdaderos problemas que deben ser abordados, se inmiscuya en los asuntos peruanos. A nosotros solo nos corresponde decidir qué hacer con Betssy Chávez o con cualquier otro congresista que quiera asilarse en alguna embajada", dijo Ernesto Bustamante, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento.

¿Qué es persona non grata?

Miguel Rodríguez Mackay, extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó que esta medida significa que la presidenta mexicana es no apreciable y no bienvenida en Perú, en caso de que desee visitar el país. Además, señaló que no gozará de las cualidades y el aprecio que se espera de un líder internacional por parte del Estado peruano.

"Esa declaración lo que confirma es que la relación entre Perú y México está por los suelos. La posibilidad de salvar esta relación diplomática se hace cada vez más difícil, ya que el nivel político ha decidido prácticamente realizar una suerte de censura hacia la figura de la presidenta de México. No he visto un momento más complicado y complejo entre Perú y México que el que estamos viviendo en estos días", afirmó.

También sostuvo que, si México decide romper las relaciones consulares como resultado de esta decisión, sería una tragedia bilateral. Indicó que es una posibilidad enorme, e indicó que las medidas restrictivas de México para los peruanos al ingresar a su territorio continuarán, sin que haya ni siquiera la posibilidad de negociar su levantamiento.

En esa línea, según el internacionalista Óscar Vidarte, que el Congreso declare a la presidenta de México persona non grata es más simbólico que efectivo, ya que refleja el malestar del sistema político peruano, especialmente cuando se trata de alguien que no se encuentra en el país.

Además, señaló su preocupación por la posible ruptura de relaciones entre ambos países, especialmente después de que el Gobierno de José Jerí otorgara un "plazo perentorio" a la encargada de la embajada de México en Perú para abandonar el país. Mencionó que, "me imagino que, por reciprocidad, el gobierno mexicano debe estar esperando lo mismo de las autoridades peruanas".

"Si Perú expulsa a las autoridades mexicanas del país, se espera que pase lo mismo en México. O el Congreso mexicano podría hacer algo parecido, aunque no se puede asegurar que eso suceda", agregó.

Bancadas que votaron a favor de declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum

La moción de declarar como persona non grata a Claudia Sheinbaum se aprobó con 63 votos a favor. El principal respaldo vino de las siguientes bancadas:

  • Fuerza Popular
  • Alianza para el Progreso (APP)
  • Renovación Popular
  • Avanza País
  • Honor y Democracia, entre otros.

Las bancadas que se opusieron:

  • Podemos Perú
  • Juntos por el Perú
  • Voces del Pueblo
  • Bloque Magisterial
  • Bancada Socialista
  • Bloque Democrático y demás.
