Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena
🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

México rechaza declaración de persona no grata a Claudia Sheinbaum y ratifica asilo político a Betssy Chávez

Precisaron que no han intervenido en los asuntos internos del Perú y que actúan de acuerdo al derecho internacional.

México rechaza declaración de persona no grata a Claudia Sheinbaum y ratifica asilo político a Betssy Chávez. Foto: Andina
México rechaza declaración de persona no grata a Claudia Sheinbaum y ratifica asilo político a Betssy Chávez. Foto: Andina

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México rechazó la decisión del Congreso del Perú de declarar persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y consideró que ha sido "motivada por planteamientos falsos".

En ese sentido, ratificaron otorgar "asilo político" a Betssy Chávez en "estricto apego al derecho internacional" y sin "intervenir en los asuntos internos en Perú".

CASO TRVKO, DESDE EL CONGRESO Y LA TELENOVELA DE JERÍ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Fernando Rospigliosi habría infringido neutralidad electoral por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

"Fiel a sus principios normativos de política exterior y a su sólida tradición diplomática, México reitera que la concesión de asilo político a la ciudadana Betssy Betzabet Chávez Chino se decidió en estricto apego al derecho internacional aplicable en la materia, el cual resulta vinculante tanto para México como para Perú", se lee.

Además, resaltaron que "la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha declarado que el asilo político es un acto pacífico y humanitario, que no puede ser considerado inamistoso por ningún otro Estado".

Notas relacionadas
