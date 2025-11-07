El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó duramente la decisión del Gobierno peruano de declarar persona non grata a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, luego de que México otorgara asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez. En un pronunciamiento en su cuenta de X, Petro sostuvo que el Perú está yendo contra la Convención Americana de Derechos Humanos y expresó su solidaridad tanto con Sheinbaum como con el expresidente Pedro Castillo por su proceso judicial del intento de golpe de Estado.

“El delito de rebelión solo opera para el interior de un país, es un delito político y no incumbe a otras naciones. El derecho de asilo se da precisamente cuando ocurre persecución interna”, afirmó el mandatario colombiano. “Colombia, en mi gobierno, ha respetado el derecho de asilo a cualquier persona con independencia de su pensamiento. Han sido los ciudadanos y ciudadanas de oposición en Venezuela los que se han acogido en Colombia; lo mismo ha pasado con nicaragüenses y otras nacionalidades”, agregó.

Petro también se refirió directamente a la situación del expresidente Pedro Castillo, quien permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2022. “En el Perú existe una situación que va contra la Convención Americana de los Derechos Humanos. Tienen un presidente elegido por el voto popular apresado sin condena alguna. Él y sus seguidores deberían estar libres. Mi gobierno es solidario con Pedro Castillo y ahora me solidarizo con la presidenta de México. También soy persona no grata en Perú”, escribió el mandatario.

Asilo de Betssy Chávez

El gobierno mexicano concedió asilo a Betssy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, procesada por el presunto delito de rebelión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022. Chávez se refugió en la embajada mexicana el último 3 de noviembre, a pocas semanas antes de que el Poder Judicial programara la lectura de sentencia en su caso, ya que ahora se encuentran en etapa de los alegatos finales.

México solicitó al gobierno peruano el salvoconducto para que Chávez pudiera salir del país rumbo a territorio mexicano, tal como lo establece la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático. Sin embargo, la Cancillería peruana aún no concede dicho permiso. “Corresponde al gobierno peruano dar una respuesta. Lo que estamos haciendo son estudios de carácter jurídico, por el área jurídica de la Cancillería, para poder brindar una respuesta al gobierno mexicano”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, en conferencia de prensa.

Por su parte, el abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, insistió en que su patrocinada enfrenta una persecución política. “Betssy Chávez no tiene una sentencia firme, ni un proceso justo. Ella ha buscado protección ante un clima de hostigamiento que es evidente”, afirmó el letrado a los medios.

Fiscalía ratificó condena de 34 años por rebelión contra expresidente y 25 años para Betssy Chávez

En el proceso por el fallido intento de golpe de Estado, la Fiscalía reafirmó su acusación contra el expresidente Pedro Castillo, para quien exige una condena de 34 años de cárcel por el presunto delito de rebelión, debido a los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución ilegal del Congreso. En la misma causa, el Ministerio Público solicitó 25 años de prisión para la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente refugiada en la embajada de México, a la espera de que el Gobierno peruano defina si le otorgará el salvoconducto que le permita viajar a ese país.

Asimismo, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos precisó la pena que correspondería a Pedro Castillo en caso de que el tribunal lo declare culpable por conspiración en vez de rebelión. Cabe recordar que, en septiembre de este año, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema anunció que analizaría la inclusión del delito de conspiración para la rebelión dentro del proceso.

“Si se optara por el tema de la conspiración, solicitamos la siguiente pena para el señor Pedro Castillo Terrones: 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración; 10 meses y 15 días por abuso de autoridad; y 6 años y 9 meses por grave perturbación. En total, 19 años y 30 días de prisión”, indicó Edward Casaverde, fiscal a cargo del caso.