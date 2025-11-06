HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica
Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

Pleno del Congreso alista reelección de rectores de universidades públicas

Se viene otro retroceso. Junta de Portavoces aprobó que el proyecto de ley pase de frente al Pleno sin que se haya analizado en la Comisión de Educación. Universidades advierten que se viola su autonomía.

Grupos parlamentarios apoyaron que iniciativa suba al Pleno.
Grupos parlamentarios apoyaron que iniciativa suba al Pleno.

No quedará nada de la reforma universitaria. El Pleno del Congreso se prepara para instaurar un nuevo retroceso al pretender aprobar una iniciativa que, bajo el título de ley de fortalecimiento institucional de las universidades del Perú, dispone la reelección de rectores en las casas de estudio públicas que se ubican a nivel nacional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Para lograr ese objetivo, este jueves 6 de noviembre la Junta de Portavoces del Parlamento acordó exonerar del dictamen de la Comisión de Educación al proyecto de ley n° 7240, de autoría del legislador Esdras Medina, de Renovación Popular, el cual pretende que las autoridades de las universidades estatales se reelijan por un periodo inmediato de 5 años mediante votación universal y obligatoria.

TE RECOMENDAMOS

CASO TRVKO, DESDE EL CONGRESO Y LA TELENOVELA DE JERÍ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Populismo en el Congreso: en una semana se han creado otras 6 universidades y ya van 47 nuevas en solo 4 años

lr.pe

De esta manera, con la venia de los grupos parlamentarios de Fuerza Popular, Podemos Perú, Juntos por el Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Somos Perú, Bancada Socialista y Honor y Democracia, se aprobó también que la mencionada propuesta sea incluida en la agenda del Pleno desde el día de hoy jueves.

Esta decisión es preocupante porque el proyecto de ley no fue revisado ni debatido técnicamente por la Comisión de Educación, sino que pasó directamente al Pleno del Congreso sin importar las implicancias que podrían generarse dentro de las universidades públicas.

 “Lamentamos este proceder. La exoneración de dictamen es un mecanismo excepcional que solo debería aplicarse ante emergencias reales, pero en este caso ha sido utilizada de manera absolutamente injustificada”, manifestó la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap) a través de un comunicado.

La Aunap también afirmó que la aprobación sin debate ni consulta vulneraría la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política y pone en riesgo la gobernanza democrática. “Exhortamos al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y a todos los legisladores a representar los intereses de los estudiantes de las universidades públicas ya licenciadas”, agregó.

Intereses de por medio

El colectivo Concertación por San Marcos, que agrupa a cuatro agrupaciones de docentes y estudiantes sanmarquinos, también mostró su oposición a la propuesta legislativa que “tendría nombre propio” porque permitiría la reelección inmediata de la rectora Jeri Ramón.

“Se sospecha que se busca apoyar a rectores aliados a los intereses de los congresistas. El Congreso no legisla a favor del bien común de la nación, responde solo a agendas particulares (…) El maltrato ha sido continuo durante estos cincos años y avalado por sus aliados en el ámbito universitario”, respondió el colectivo.

Es preciso mencionar que la rectora Jeri Ramón es cercana al autor del mencionado proyecto de ley, el congresista Esdras Medina. Ambos fueron los mayores promotores de la ley de la contrarreforma universitaria que debilitó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) hasta la fecha.

Medina, en el 2023, reiteraba que la Sunedu violaba la autonomía universitaria. No obstante, dos años después, un proyecto de ley suyo es acusado de lo mismo.

Notas relacionadas
Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alfonso López Chau arremete contra el empresariado en el CADE por muertos en protestas: "El silencio también toma partido"

Alfonso López Chau arremete contra el empresariado en el CADE por muertos en protestas: "El silencio también toma partido"

LEER MÁS
Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

LEER MÁS
Relevo del Comandante General de la FAP no cambiará calendario de compra de 24 cazas

Relevo del Comandante General de la FAP no cambiará calendario de compra de 24 cazas

LEER MÁS
Rosa María Palacios: “Lo de Betssy Chávez parece un psicosocial para distraernos de lo que sucede dentro del Gobierno”

Rosa María Palacios: “Lo de Betssy Chávez parece un psicosocial para distraernos de lo que sucede dentro del Gobierno”

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi habría infringido neutralidad electoral por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Fernando Rospigliosi habría infringido neutralidad electoral por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Fiscalía de Ayacucho entrega restos de 13 víctimas del conflicto armado interno a sus familiares

Fiscalía de Ayacucho entrega restos de 13 víctimas del conflicto armado interno a sus familiares

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025