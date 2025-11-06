Pleno del Congreso alista reelección de rectores de universidades públicas

No quedará nada de la reforma universitaria. El Pleno del Congreso se prepara para instaurar un nuevo retroceso al pretender aprobar una iniciativa que, bajo el título de ley de fortalecimiento institucional de las universidades del Perú, dispone la reelección de rectores en las casas de estudio públicas que se ubican a nivel nacional.

Para lograr ese objetivo, este jueves 6 de noviembre la Junta de Portavoces del Parlamento acordó exonerar del dictamen de la Comisión de Educación al proyecto de ley n° 7240, de autoría del legislador Esdras Medina, de Renovación Popular, el cual pretende que las autoridades de las universidades estatales se reelijan por un periodo inmediato de 5 años mediante votación universal y obligatoria.

De esta manera, con la venia de los grupos parlamentarios de Fuerza Popular, Podemos Perú, Juntos por el Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Somos Perú, Bancada Socialista y Honor y Democracia, se aprobó también que la mencionada propuesta sea incluida en la agenda del Pleno desde el día de hoy jueves.

Esta decisión es preocupante porque el proyecto de ley no fue revisado ni debatido técnicamente por la Comisión de Educación, sino que pasó directamente al Pleno del Congreso sin importar las implicancias que podrían generarse dentro de las universidades públicas.

“Lamentamos este proceder. La exoneración de dictamen es un mecanismo excepcional que solo debería aplicarse ante emergencias reales, pero en este caso ha sido utilizada de manera absolutamente injustificada”, manifestó la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap) a través de un comunicado.

La Aunap también afirmó que la aprobación sin debate ni consulta vulneraría la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política y pone en riesgo la gobernanza democrática. “Exhortamos al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y a todos los legisladores a representar los intereses de los estudiantes de las universidades públicas ya licenciadas”, agregó.

Intereses de por medio

El colectivo Concertación por San Marcos, que agrupa a cuatro agrupaciones de docentes y estudiantes sanmarquinos, también mostró su oposición a la propuesta legislativa que “tendría nombre propio” porque permitiría la reelección inmediata de la rectora Jeri Ramón.

“Se sospecha que se busca apoyar a rectores aliados a los intereses de los congresistas. El Congreso no legisla a favor del bien común de la nación, responde solo a agendas particulares (…) El maltrato ha sido continuo durante estos cincos años y avalado por sus aliados en el ámbito universitario”, respondió el colectivo.

Es preciso mencionar que la rectora Jeri Ramón es cercana al autor del mencionado proyecto de ley, el congresista Esdras Medina. Ambos fueron los mayores promotores de la ley de la contrarreforma universitaria que debilitó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) hasta la fecha.

Medina, en el 2023, reiteraba que la Sunedu violaba la autonomía universitaria. No obstante, dos años después, un proyecto de ley suyo es acusado de lo mismo.