Escolar increpa a José Jerí por incremento de embarazo en adolescentes: "Es injusto vivir con esta realidad"

Este 22 de diciembre se realizó el encuentro de Jóvenes Líderes y Agentes Estudiantiles de Lima Metropolitana 2025 - 2026 encabezado por el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno. En este evento, alcaldes escolares tomaron la palabra en diversos temas y uno de ellos mostró su preocupación por el aumento de la tasa de embarazos adolescentes y el contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS) en menores de edad.

"Es sorprendente cómo en este país la tasa de embarazo adolescente ha ido incrementando. He visto niñas de 16 años con 8 meses de embarazo (...) He hablado con profesores y mencionan que el mejor resultado es el embarazo, porque acá todos sabemos que las ETS existen. He descubierto a niños de 14 con infecciones sexuales", sostuvo.

"¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo? Muchos jóvenes tienen relaciones poco protegidas por no decir nulas y esto ha generado que estas ETS se expandan por el país. Por eso decido plantear este tema. Es injusto vivir con esta realidad", agregó.