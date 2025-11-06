HOYSuscripcion LR Focus

Claudia Sheinbaum es declarada persona non grata
     
Rosa María Palacios: “Lo de Betssy Chávez parece un psicosocial para distraernos de lo que sucede dentro del Gobierno”

En 'Sin guion', Rosa María Palacios criticó la incertidumbre en cuanto a la entrega del salvoconducto a Betssy Chávez y sugirió que esto podría ser una distracción ante otros problemas del Gobierno, como lo de la infracción a la neutralidad electoral.

RMP dijo que el presidente no tiene nada que pensar sobre el asilo a Betssy Chávez. Foto: composición LR


En su programa del día de hoy, Rosa María Palacios  no dejó de referirse a la decisión que tomaría el Gobierno el día de mañana con respecto a la entrega del salvoconducto a Betssy Chávez. “Yo he llegado a pensar que este tema es un psicosocial o una cortina de humo para que no pensemos en otras cositas, como lo de la neutralidad electoral y lo del hackeo a los servidores del MTC, por ejemplo, porque cuando escucho a la gente decir tanta necedad supongo es para que nos entretengamos, pero no creo que el presidente Jerí se atreva a infringir la Constitución… él no tiene nada que pensar, salvo que quiera violar la carta magna”, señaló la conductor e hizo énfasis en que es obligación del Estado reconocer el asilo porque este es un “mandato constitucional”.

Por otro lado, la conductora de ‘Sin guion’ explicó la polémica desatada tras el uso de la cámara del Congreso en el mitin de Keiko Fujimori, con lo cual el presidente parlamentario, Fernando Rospigliosi, y el oficial mayor, Giovanni Forno, habrían infringido la neutralidad electoral al beneficiar a un candidato con bienes del Estado. “El tema es en qué medida el Estado se pone al servicio de la candidatura de aquellos que están hoy en el poder, por eso es que hasta hoy se prohíbe la reelección presidencial y, asimismo, por casos como estos nos oponemos a la de congresistas”, comentó la periodista.

Así también, Rosa María Palacios habló sobre la declaración del testigo clave en el caso del asesinato de Trvko, Renato Ríos, quien resultó herido y también afectado por el suboficial Luis Magallanes al habérsele incrustado una esquirla de los disparos que ejecutara el efectivo, los cuales habrían sido por lo menos cinco, según este joven. Para la periodista, esta revelación cambia todo el panorama, pero sería necesario además hacer el peritaje del arma, que “misteriosamente habría desaparecido”. “La tesis de la defensa empieza a ser cada vez más compleja, porque si yo me estoy defendiendo y está en peligro mi vida, entonces por qué sigo corriendo por toda la avenida y disparando si nadie me está atacando”, refirió Palacios y cuestionó el hecho de la Policía esté “mintiendo descaradamente” para proteger a Magallanes.

PUEDES VER: Excanciller Rodríguez Mackay: “Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú”

lr.pe

En cuanto a la problemática de la inseguridad ciudadana, la periodista se refirió al inefectivo plan de seguridad que este Gobierno viene manteniendo ya que, como se sabe, entró en vigencia desde el 2018 y, a la vez, habló sobre las requisas hechas por el INPE, las cuales habrían sido 350 con tan solo 79 celulares incautados. “Que el presidente Jerí les pase la mano a las sábanas de los internos no va a hacer que haya resultados y el problema es que tiene que enfrentar un problema de delincuencia extendida hoy sin leyes y sin personal policial, que no sea parte del mismo esquema de delito”, concluyó Palacios.

Claudia Sheinbaum es declarada persona non grata por el Congreso tras asilo de México a Betssy Chávez



Gobierno decidirá si otorga salvoconducto a Betssy Chávez este viernes tras asilo en la Embajada de México



Betssy Chávez nombra como su unico abogado a Raúl Noblecilla: "Goza de mi total confianza"



¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao



José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más



Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?



