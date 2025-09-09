HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Claudia Sheinbaum minimiza intención del Congreso peruano de nombrarla persona non grata: "No importa"

La presidenta de México insistió en que seguirá apoyando a Pedro Castillo y criticó a Perú tras ser declarada persona non grata. En este sentido, afirma que su gobierno actuará con dignidad y respeto internacional.

Claudia Sheinbaum reafirma su apoyo a Perú, a pesar de ser declarada persona non grata por el Congreso peruano. Foto: AFP
Claudia Sheinbaum reafirma su apoyo a Perú, a pesar de ser declarada persona non grata por el Congreso peruano. Foto: AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que continuará con su postura sobre la situación política de Perú, luego de que la comisión Relaciones Exteriores del Congreso peruano propuso declararla persona non grata, decisión que aún deberá ser respaldada por el Gobierno de Dina Boluarte para ser oficializada. Durante su habitual conferencia matutina, Sheinbaum explicó que su posición responde a la solidaridad con el abogado del expresidente Pedro Castillo, quien, según ella, vivió un golpe de Estado, y que esta política de respaldo forma parte de la línea diplomática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “No importa, nosotros vamos a mantener nuestra posición”, enfatizó la mandataria.

Sheinbaum comparó la situación con el incidente diplomático ocurrido en Ecuador, donde México rompió relaciones tras la irrupción de fuerzas ecuatorianas en su embajada en Quito. La mandataria recalcó que México no se dejará presionar por decisiones unilaterales y continuará defendiendo la dignidad nacional, el respeto al derecho internacional y la coherencia en su política exterior.

PUEDES VER: Israel lanza ataque contra los líderes de Hamás en Qatar tras propuesta de alto al fuego de Donald Trump

lr.pe

México y Perú: casi tres años de tensiones diplomáticas sin tregua

Las relaciones entre México y Perú se han deteriorado de forma constante desde diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo intentó asilarse en la embajada mexicana en Lima tras su fallido autogolpe. La decisión de Andrés Manuel López Obrador de calificar a Dina Boluarte como presidenta “espuria”, desconocer su investidura y negarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico marcó el inicio de un cortocircuito que aún perdura. La concesión de asilo a la familia de Castillo agravó la crisis, llevando a que ambos países redujeran sus vínculos diplomáticos a encargados de negocios en 2023.

La confrontación escaló con nuevas medidas migratorias, como la exigencia de visas en 2024. Hoy, bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, el conflicto se ha reavivado con su respaldo a Castillo y la foto junto al abogado Guido Croxatto, mientras la Fiscalía peruana solicita 34 años de cárcel para el exmandatario.

PUEDES VER: Nepal en crisis por censura a redes: incendian el Congreso y obligan renuncia de primer ministro

lr.pe

Senador mexicano viaja a Perú y se reúne con Dina Boluarte en plena crisis diplomática

En medio de la tensión entre México y Perú, Alejandro “Alito” Moreno senador del PRI, viajó a Lima para reunirse con la presidenta Dina Boluarte y con dirigentes del Partido Aprista Peruano (APRA). Desde sus redes sociales, destacó la afinidad histórica entre ambas organizaciones y aseguró que “el PRI y el APRA comparten una historia de lucha, de compromiso con la democracia y con las causas del pueblo”. Su visita, sin embargo, ocurre justo después de que el Congreso peruano aprobara declarar persona non grata a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

La presencia de “Alito” en Lima no solo despertó críticas, pues se le acusa de querer capitalizar la crisis bilateral para reforzar su imagen política. Se trata de un dirigente envuelto en múltiples polémicas, entre ellas la reciente confrontación física con Gerardo Fernández Noroña en el Senado, que terminó en denuncias y acusaciones de amenazas.

Notas relacionadas
Bono de Guerra de más de 115 dólares en septiembre 2025: beneficiarios oficiales, fecha de pago y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria

Bono de Guerra de más de 115 dólares en septiembre 2025: beneficiarios oficiales, fecha de pago y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria

LEER MÁS
Gasolina subsidiada en Venezuela HOY: qué placa toca surtir y cronograma para llenar el tanque hasta el lunes 15 de septiembre

Gasolina subsidiada en Venezuela HOY: qué placa toca surtir y cronograma para llenar el tanque hasta el lunes 15 de septiembre

LEER MÁS
'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nepal en crisis por censura a redes: incendian el Congreso y obligan renuncia de primer ministro

Nepal en crisis por censura a redes: incendian el Congreso y obligan renuncia de primer ministro

LEER MÁS
Dólar en Argentina se dispara tras derrota electoral de Javier Milei en Buenos Aires y marca un nuevo récord histórico

Dólar en Argentina se dispara tras derrota electoral de Javier Milei en Buenos Aires y marca un nuevo récord histórico

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
Elisabet Lann, ministra de Salud de Suecia, se desmayó en conferencia de prensa cuando era presentada al cargo

Elisabet Lann, ministra de Salud de Suecia, se desmayó en conferencia de prensa cuando era presentada al cargo

LEER MÁS
Israel lanza ataque contra los líderes de Hamás en Qatar tras propuesta de alto al fuego de Donald Trump

Israel lanza ataque contra los líderes de Hamás en Qatar tras propuesta de alto al fuego de Donald Trump

LEER MÁS
Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elisabet Lann, ministra de Salud de Suecia, se desmayó en conferencia de prensa cuando era presentada al cargo

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia EN VIVO HOY por el cierre de las Eliminatorias?

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Mundo

Elisabet Lann, ministra de Salud de Suecia, se desmayó en conferencia de prensa cuando era presentada al cargo

Monitor Dólar hoy, martes 9 de septiempre 2025: así se cotiza el dólar paralelo en Venezuela

Israel lanza ataque contra los líderes de Hamás en Qatar tras propuesta de alto al fuego de Donald Trump

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota