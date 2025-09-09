La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que continuará con su postura sobre la situación política de Perú, luego de que la comisión Relaciones Exteriores del Congreso peruano propuso declararla persona non grata, decisión que aún deberá ser respaldada por el Gobierno de Dina Boluarte para ser oficializada. Durante su habitual conferencia matutina, Sheinbaum explicó que su posición responde a la solidaridad con el abogado del expresidente Pedro Castillo, quien, según ella, vivió un golpe de Estado, y que esta política de respaldo forma parte de la línea diplomática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “No importa, nosotros vamos a mantener nuestra posición”, enfatizó la mandataria.

Sheinbaum comparó la situación con el incidente diplomático ocurrido en Ecuador, donde México rompió relaciones tras la irrupción de fuerzas ecuatorianas en su embajada en Quito. La mandataria recalcó que México no se dejará presionar por decisiones unilaterales y continuará defendiendo la dignidad nacional, el respeto al derecho internacional y la coherencia en su política exterior.

México y Perú: casi tres años de tensiones diplomáticas sin tregua

Las relaciones entre México y Perú se han deteriorado de forma constante desde diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo intentó asilarse en la embajada mexicana en Lima tras su fallido autogolpe. La decisión de Andrés Manuel López Obrador de calificar a Dina Boluarte como presidenta “espuria”, desconocer su investidura y negarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico marcó el inicio de un cortocircuito que aún perdura. La concesión de asilo a la familia de Castillo agravó la crisis, llevando a que ambos países redujeran sus vínculos diplomáticos a encargados de negocios en 2023.

La confrontación escaló con nuevas medidas migratorias, como la exigencia de visas en 2024. Hoy, bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, el conflicto se ha reavivado con su respaldo a Castillo y la foto junto al abogado Guido Croxatto, mientras la Fiscalía peruana solicita 34 años de cárcel para el exmandatario.

Senador mexicano viaja a Perú y se reúne con Dina Boluarte en plena crisis diplomática

En medio de la tensión entre México y Perú, Alejandro “Alito” Moreno senador del PRI, viajó a Lima para reunirse con la presidenta Dina Boluarte y con dirigentes del Partido Aprista Peruano (APRA). Desde sus redes sociales, destacó la afinidad histórica entre ambas organizaciones y aseguró que “el PRI y el APRA comparten una historia de lucha, de compromiso con la democracia y con las causas del pueblo”. Su visita, sin embargo, ocurre justo después de que el Congreso peruano aprobara declarar persona non grata a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

La presencia de “Alito” en Lima no solo despertó críticas, pues se le acusa de querer capitalizar la crisis bilateral para reforzar su imagen política. Se trata de un dirigente envuelto en múltiples polémicas, entre ellas la reciente confrontación física con Gerardo Fernández Noroña en el Senado, que terminó en denuncias y acusaciones de amenazas.