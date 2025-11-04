HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO La República: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre

Política

Autoridades de México defienden asilo a Betssy Chávez: "Es un derecho humano que debe respetarse"

El asilo a la exministra de Pedro Castillo por la Embajada mexicana fue considerado por el actual canciller Hugo de Zela como "un acto inamistoso". Sin embargo, para México es un derecho internacional pacífico que debe respetarse.

En los próximos días se sabrá si Gobierno del Perú le otorga salvoconducto a Betssy Chavéz. Foto: composición LR
En los próximos días se sabrá si Gobierno del Perú le otorga salvoconducto a Betssy Chavéz. Foto: composición LR

Betssy Chávez, exministra de Pedro Castillo, se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima. Tras el anuncio, el Gobierno del Perú decidió romper relaciones diplomáticas con el país liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum y expulsar a la embajadora mexicana Karla Ornelas del Perú. Sin embargo, México no respondió de la misma forma.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En conferencia de prensa, diversas autoridades de México defendieron el asilo otorgado a Chávez, amparándose en la Convención de Caracas, y rechazaron la decisión del Gobierno peruano de romper relaciones diplomáticas.

TE RECOMENDAMOS

BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Ella (Betssy) ha mencionado que ha sido víctima de violación a varios de sus derechos procesales y a una persecución política. (...) Rechazamos la decisión que toma el Gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México porque estamos actuando de forma pacífica y con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional", precisó Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte —en representación del canciller Juan Ramón de la Fuente—.

Agregó que han solicitado un salvoconducto al Gobierno peruano para que Chávez pueda abandonar el país hacia México. La respuesta a este requerimiento se sabrá en los próximos días.

PUEDES VER: Juan Carlos Checkley dispone captura a nivel nacional e internacional de la fiscal Elizabeth Peralta Santur

lr.pe

Por su parte, Raquel Serur Smeke, subsecretaria para América Latina y el Caribe, precisó que el caso de Chávez Chino tiene relación con el de Pedro Castillo: "El 7 de diciembre no solo el presidente Castillo y su Gobierno fue víctima de ataques, acoso, sino que sus procedimientos legales están llenos de irregularidades equivalentes a violaciones a derechos humanos".

En esa línea agregó que el asilo político "es un acto pacífico y no puede ser considerado como un acto inamistoso por ningún Estado". "Es un derecho humano que debe ser respetado por otros países", concluyó.

Finalmente, Pablo Monroy Conesa, director general para América del Sur explicó que se decidió brindar asilo a Betssy Chávez porque manifestó que "sufrió reiterados abusos, al grado que un tribunal peruano le otorgó un amparo para ser liberada con libertad condicional", por lo que México encontró que existen elementos suficientes para otorgarle el asilo.

Añadió que México no ha intervenido en asuntos internos del Perú, manteniendo abiertas las relaciones consulares y evitando medidas recíprocas.

Notas relacionadas
Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

LEER MÁS
Ruptura entre Perú y México por asilo de Betssy Chávez genera impacto en los negocios

Ruptura entre Perú y México por asilo de Betssy Chávez genera impacto en los negocios

LEER MÁS
Betssy Chávez: Poder Judicial decide no declararla reo contumaz tras asilo en Embajada de México

Betssy Chávez: Poder Judicial decide no declararla reo contumaz tras asilo en Embajada de México

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rosa María Palacios sobre asilo a Betssy Chávez: “El Perú no puede negarse, y está obligado a entregar el salvoconducto”

Rosa María Palacios sobre asilo a Betssy Chávez: “El Perú no puede negarse, y está obligado a entregar el salvoconducto”

LEER MÁS
Betssy Chávez: Poder Judicial decide no declararla reo contumaz tras asilo en Embajada de México

Betssy Chávez: Poder Judicial decide no declararla reo contumaz tras asilo en Embajada de México

LEER MÁS
Diario mexicano La Jornada: "Cabe esperar que el presidente de facto peruano no llegue a ordenar el asalto a la embajada de México"

Diario mexicano La Jornada: "Cabe esperar que el presidente de facto peruano no llegue a ordenar el asalto a la embajada de México"

LEER MÁS
Juan Carlos Checkley dispone captura a nivel nacional e internacional de la fiscal Elizabeth Peralta Santur

Juan Carlos Checkley dispone captura a nivel nacional e internacional de la fiscal Elizabeth Peralta Santur

LEER MÁS
Claudia Sheinbaum respalda asilo a Betssy Chávez y califica como "injusta" la detención de Pedro Castillo

Claudia Sheinbaum respalda asilo a Betssy Chávez y califica como "injusta" la detención de Pedro Castillo

LEER MÁS
Hildebrandt sobre Betssy Chávez: "Está sometida a un proceso que no cumple con mínimos estándares internacionales"

Hildebrandt sobre Betssy Chávez: "Está sometida a un proceso que no cumple con mínimos estándares internacionales"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas este 3 de noviembre en Callao: empresas interrumpieron actividades por extorsiones

Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

Cecilio Waterman desborda emoción tras histórico título en Chile y recuerda su paso por Alianza Lima: "Fui a Perú y lo pasé mal"

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025