Autoridades de México defienden asilo a Betssy Chávez: "Es un derecho humano que debe respetarse"

En los próximos días se sabrá si Gobierno del Perú le otorga salvoconducto a Betssy Chavéz. Foto: composición LR

Betssy Chávez, exministra de Pedro Castillo, se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima. Tras el anuncio, el Gobierno del Perú decidió romper relaciones diplomáticas con el país liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum y expulsar a la embajadora mexicana Karla Ornelas del Perú. Sin embargo, México no respondió de la misma forma.

En conferencia de prensa, diversas autoridades de México defendieron el asilo otorgado a Chávez, amparándose en la Convención de Caracas, y rechazaron la decisión del Gobierno peruano de romper relaciones diplomáticas.

"Ella (Betssy) ha mencionado que ha sido víctima de violación a varios de sus derechos procesales y a una persecución política. (...) Rechazamos la decisión que toma el Gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México porque estamos actuando de forma pacífica y con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional", precisó Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte —en representación del canciller Juan Ramón de la Fuente—.

Agregó que han solicitado un salvoconducto al Gobierno peruano para que Chávez pueda abandonar el país hacia México. La respuesta a este requerimiento se sabrá en los próximos días.

Por su parte, Raquel Serur Smeke, subsecretaria para América Latina y el Caribe, precisó que el caso de Chávez Chino tiene relación con el de Pedro Castillo: "El 7 de diciembre no solo el presidente Castillo y su Gobierno fue víctima de ataques, acoso, sino que sus procedimientos legales están llenos de irregularidades equivalentes a violaciones a derechos humanos".

En esa línea agregó que el asilo político "es un acto pacífico y no puede ser considerado como un acto inamistoso por ningún Estado". "Es un derecho humano que debe ser respetado por otros países", concluyó.

Finalmente, Pablo Monroy Conesa, director general para América del Sur explicó que se decidió brindar asilo a Betssy Chávez porque manifestó que "sufrió reiterados abusos, al grado que un tribunal peruano le otorgó un amparo para ser liberada con libertad condicional", por lo que México encontró que existen elementos suficientes para otorgarle el asilo.

Añadió que México no ha intervenido en asuntos internos del Perú, manteniendo abiertas las relaciones consulares y evitando medidas recíprocas.