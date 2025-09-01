Congreso: proponen declarar persona no grata a presidenta de México por respaldar a Pedro Castillo
La iniciativa vino del congresista fujimorista Ernesto Bustamante durante la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento.
Claudia Sheinbaum mostró su respaldo al expresidente del Perú, Pedro Castillo.
El congresista fujimorista Ernesto Bustamante propuso declarar como persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su continuo apoyo a Pedro Castillo y su familia, pese a tratarse de una persona investigada por el presunto delito de rebelión.
