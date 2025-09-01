Congreso: proponen declarar persona no grata a presidenta de México por respaldar a Pedro Castillo

El congresista fujimorista Ernesto Bustamante propuso declarar como persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su continuo apoyo a Pedro Castillo y su familia, pese a tratarse de una persona investigada por el presunto delito de rebelión.

