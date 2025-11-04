Excanciller Rodríguez Mackay: “Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú”

En el programa conducido por Juliana Oxenford, ‘Arde Troya’, el excanciller e internacionalista Miguel Rodríguez Mackay alertó sobre las consecuencias diplomáticas que afrontaría el país si decide negarle el salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada en la Embajada de México. “En ese escenario, el mundo le va a decir al Perú que no está cumpliendo ni con la Convención de Caracas ni con su propia Constitución, y esto nos va a malograr la imagen tremendamente, que ya la tenemos bastante deteriorada”, señaló el exministro de Relaciones Exteriores.

Rodríguez Mackay hizo la comparación con el caso de Brasil tras cederle el salvoconducto a Nadine Heredia, que no habría derivado en ningún rompimiento de relaciones diplomáticas. Aseguró que, a diferencia de aquella situación, el actual quiebre entre Perú y México solo profundiza la pérdida de credibilidad de nuestro país en el ámbito internacional.

El excanciller explicó que el asilo otorgado por la Embajada de México a Betssy Chávez implica la posterior entrega de un salvoconducto. “Es obligación del Estado dar o extender esta pieza para que el asilado pueda dejar el territorio peruano, esto lo dice el tratado internacional y, asimismo, la Constitución consagra que se conceda obligatoriamente el salvoconducto una vez que se dio el asilo”, indicó Rodríguez Mackay y recordó también que el Perú debe cumplir las reglas del convenio suscrito.

A propósito del rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México, el internacionalista detalló los tipos de vínculos que existen entre los Estados: “la política o diplomática, que es del más alto nivel, y la otra es la relación administrativa o consular”, las cuales presentan grandes diferencias. Indicó que, actualmente, ya no existe una vinculación política entre ambos países, sino únicamente una de carácter consular.

Asimismo, consideró que, tras el quiebre diplomático, la presencia tanto jurídica como política de la encargada de la Embajada de México, Karla Ornelas, ya no tiene sentido, por lo que no resulta una sorpresa el plazo dispuesto para que abandone el territorio peruano.

Rodríguez Mackay recordó, además, las restricciones impuestas por el Gobierno de México para el ingreso de peruanos, como el requisito de contar con una bolsa de viaje de 17.000 soles, lo que calificó como un “abuso”. “En cambio, nosotros a ellos los dejamos entrar como Pedro en su casa, y esto fue lo que hizo el canciller Javier González-Olaechea, lo cual es una vergüenza completa y atenta contra nuestra dignidad”, refutó el excanciller. Agregó así que este quiebre de relaciones se ha profundizado en los últimos años y que el Perú ha resultado seriamente afectado.

Finalmente, Rodríguez Mackay reiteró que el país tiene el deber de respetar la Constitución y los tratados internacionales, pues no hacerlo representaría una nueva crisis en la imagen del Perú ante el mundo.