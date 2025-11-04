HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO La República: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre

Política

Excanciller Rodríguez Mackay: “Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú”

Miguel Rodríguez Mackay resaltó que nuestro país está obligado a cumplir con la Convención de Caracas y la Constitución. El internacionalista advirtió sobre las repercusiones internacionales si no se concede el salvoconducto a Betssy Chávez.


Miguel Rodríguez Mackay explicó a detalle el asilo otorgado a Betssy Chávez. Foto: composición LR.
Miguel Rodríguez Mackay explicó a detalle el asilo otorgado a Betssy Chávez. Foto: composición LR.

En el programa conducido por Juliana Oxenford, ‘Arde Troya’, el excanciller e internacionalista Miguel Rodríguez Mackay alertó sobre las consecuencias diplomáticas que afrontaría el país si decide negarle el salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada en la Embajada de México. “En ese escenario, el mundo le va a decir al Perú que no está cumpliendo ni con la Convención de Caracas ni con su propia Constitución, y esto nos va a malograr la imagen tremendamente, que ya la tenemos bastante deteriorada”, señaló el exministro de Relaciones Exteriores.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Rodríguez Mackay hizo la comparación con el caso de Brasil tras cederle el salvoconducto a Nadine Heredia, que no habría derivado en ningún rompimiento de relaciones diplomáticas. Aseguró que, a diferencia de aquella situación, el actual quiebre entre Perú y México solo profundiza la pérdida de credibilidad de nuestro país en el ámbito internacional.

TE RECOMENDAMOS

BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El excanciller explicó que el asilo otorgado por la Embajada de México a Betssy Chávez implica la posterior entrega de un salvoconducto. “Es obligación del Estado dar o extender esta pieza para que el asilado pueda dejar el territorio peruano, esto lo dice el tratado internacional y, asimismo, la Constitución consagra que se conceda obligatoriamente el salvoconducto una vez que se dio el asilo”, indicó Rodríguez Mackay y recordó también que el Perú debe cumplir las reglas del convenio suscrito.

PUEDES VER: Rosa María Palacios sobre asilo a Betssy Chávez: “El Perú no puede negarse, y está obligado a entregar el salvoconducto”

lr.pe

A propósito del rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México, el internacionalista detalló los tipos de vínculos que existen entre los Estados: “la política o diplomática, que es del más alto nivel, y la otra es la relación administrativa o consular”, las cuales presentan grandes diferencias. Indicó que, actualmente, ya no existe una vinculación política entre ambos países, sino únicamente una de carácter consular.

Asimismo, consideró que, tras el quiebre diplomático, la presencia tanto jurídica como política de la encargada de la Embajada de México, Karla Ornelas, ya no tiene sentido, por lo que no resulta una sorpresa el plazo dispuesto para que abandone el territorio peruano.

Rodríguez Mackay recordó, además, las restricciones impuestas por el Gobierno de México para el ingreso de peruanos, como el requisito de contar con una bolsa de viaje de 17.000 soles, lo que calificó como un “abuso”. “En cambio, nosotros a ellos los dejamos entrar como Pedro en su casa, y esto fue lo que hizo el canciller Javier González-Olaechea, lo cual es una vergüenza completa y atenta contra nuestra dignidad”, refutó el excanciller. Agregó así que este quiebre de relaciones se ha profundizado en los últimos años y que el Perú ha resultado seriamente afectado.

PUEDES VER: México "lamenta y rechaza" ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras asilo a Betssy Chávez

lr.pe

Finalmente, Rodríguez Mackay reiteró que el país tiene el deber de respetar la Constitución y los tratados internacionales, pues no hacerlo representaría una nueva crisis en la imagen del Perú ante el mundo.

Notas relacionadas
Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

LEER MÁS
México "lamenta y rechaza" ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras asilo a Betssy Chávez

México "lamenta y rechaza" ruptura de relaciones diplomáticas con Perú tras asilo a Betssy Chávez

LEER MÁS
Betssy Chávez: Poder Judicial decide no declararla reo contumaz tras asilo en Embajada de México

Betssy Chávez: Poder Judicial decide no declararla reo contumaz tras asilo en Embajada de México

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“Negar el salvoconducto a Betssy Chávez afectaría la reputación internacional del Perú”, advierte Óscar Vidarte

“Negar el salvoconducto a Betssy Chávez afectaría la reputación internacional del Perú”, advierte Óscar Vidarte

LEER MÁS
Juan Carlos Checkley dispone captura a nivel nacional e internacional de la fiscal Elizabeth Peralta Santur

Juan Carlos Checkley dispone captura a nivel nacional e internacional de la fiscal Elizabeth Peralta Santur

LEER MÁS
Betssy Chávez: Poder Judicial decide no declararla reo contumaz tras asilo en Embajada de México

Betssy Chávez: Poder Judicial decide no declararla reo contumaz tras asilo en Embajada de México

LEER MÁS
César Hildebrandt sobre Betssy Chávez: "Está sometida a un proceso que no cumple con mínimos estándares internacionales"

César Hildebrandt sobre Betssy Chávez: "Está sometida a un proceso que no cumple con mínimos estándares internacionales"

LEER MÁS
Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

LEER MÁS
Claudia Sheinbaum respalda asilo a Betssy Chávez y califica como "injusta" la detención de Pedro Castillo

Claudia Sheinbaum respalda asilo a Betssy Chávez y califica como "injusta" la detención de Pedro Castillo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en noviembre? Consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes vía Banco de la Nación

Niño asiste a clases presenciales sin saber del paro de transportistas y la reportera le da la noticia en vivo: "Tendrás que regresarte a tu casa solo"

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Política

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025