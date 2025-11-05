HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 LR Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 5 de noviembre

Política

Betssy Chávez: José Jerí anuncia que el viernes decidirán si otorgan salvoconducto a exministra de Pedro Castillo

El presidente José Jerí aseguró que esperan la recomendación de la Cancillería para tomar una decisión. Durante una entrevista para CNN, el mandatario afirmó que el día viernes definirán si otorgan o no el salvoconducto a Betssy Chávez, que le permitirá viajar a México para asilarse.

El Gobierno de Jerí decididará si otorga o no el salvoconducto que le permita a Betssy Chávez viajar a México. Foto: Composición/LR
El Gobierno de Jerí decididará si otorga o no el salvoconducto que le permita a Betssy Chávez viajar a México. Foto: Composición/LR

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció sobre el asilo diplomático que la Embajada de México le concedió a la ex primera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, en medio de un proceso judicial por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. En ese sentido, el jefe de Estado aseguró que el día viernes decidirán si otorgan o no el salvoconducto a la excongresista, que le permita salir del país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Durante una entrevista para CNN, Jerí afirmó que se encuentran a la espera de la recomendación de la Cancillería para tomar una decisión. Además, resaltó que la determinación que tomen será "sobre la base de los acuerdos internacionales" a los que está suscrito el Perú.

TE RECOMENDAMOS

BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Excanciller Rodríguez Mackay: “Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú”

lr.pe

"Acá hay dos cosas: se le da o no se le da. Estamos viendo justamente en función de la recomendación en base a los acuerdos diplomáticos y acuerdos internacionales de los que somos parte. (…) El salvoconducto vamos a definirlo con la recomendación de Cancillería que en estos días próximos, seguramente el día viernes, tendremos la postura definitiva sobre ello. Hemos quedado para el día viernes tomar esta decisión sobre la base de la información técnica y sobre la base de los acuerdos internacionales", declaró.

"Estamos justamente en una reunión con Cancillería para ver todos escenarios legales que tenemos. El motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas responden justamente a ese ánimo, no de ahora, sino que se ha venido dando sistemáticamente en tiempo con declaraciones de expresidentes de nuestro país. En ese sentido, vamos a esperar todavía la estrategia legal definitiva que nos plantee Cancillería y nosotros tomaremos la recomendación que ellos nos hagan", acotó.

Horas antes, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, manifestó que se encuentran realizando los estudios sobre el otorgamiento del salvoconducto y que se decidirá "en breves días". "Corresponde al gobierno peruano dar una respuesta. Lo que estamos haciendo los estudios de carácter jurídico, por el área jurídica de la Cancillería, para poder brindar una respuesta al gobierno mexicano", dijo.

PUEDES VER: Autoridades de México defienden asilo a Betssy Chávez: "Es un derecho humano que debe respetarse"

lr.pe

Al ser consulado sobre el desacuerdo de la presidente de México, Claudia Sheinbaum, sobre la ruptura de relaciones diplomáticas con México, Jerí mencionó: "Nosotros tampoco estábamos de acuerdo cuando ella se expresaba de asuntos internos de nuestro país y creo que hemos mantenido la cordialidad hasta donde se pudo".

Excanciller Rodríguez Mackay: “Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú”

El exministro de Relaciones Exteriores y experto en asuntos internacionales, Miguel Rodríguez Mackay, advirtió sobre las repercusiones diplomáticas que enfrentaría el país si decide no otorgar el salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México.

"En ese escenario, el mundo le va a decir al Perú que no está cumpliendo ni con la Convención de Caracas ni con su propia Constitución, y esto nos va a malograr la imagen tremendamente, que ya la tenemos bastante deteriorada”, expresó.

"Es obligación del Estado dar o extender esta pieza para que el asilado pueda dejar el territorio peruano, esto lo dice el tratado internacional y, asimismo, la Constitución consagra que se conceda obligatoriamente el salvoconducto una vez que se dio el asilo”, agregó.

Notas relacionadas
Excanciller Rodríguez Mackay: “Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú”

Excanciller Rodríguez Mackay: “Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú”

LEER MÁS
Le cortan el micrófono a Castillo tras saludar a presidenta de México por asilo a Betssy Chávez: "Por su respeto a los derechos..."

Le cortan el micrófono a Castillo tras saludar a presidenta de México por asilo a Betssy Chávez: "Por su respeto a los derechos..."

LEER MÁS
Abogado de Betssy Chávez renuncia en plena audiencia y asegura que no conocía pedido de asilo en México

Abogado de Betssy Chávez renuncia en plena audiencia y asegura que no conocía pedido de asilo en México

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

LEER MÁS
Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

LEER MÁS
Rosa María Palacios critica a José Jerí: “Las extorsiones no se resuelven tomándose fotos, sino con medidas concretas”

Rosa María Palacios critica a José Jerí: “Las extorsiones no se resuelven tomándose fotos, sino con medidas concretas”

LEER MÁS
Excanciller Rodríguez Mackay: “Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú”

Excanciller Rodríguez Mackay: “Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú”

LEER MÁS
Subcomisión del Congreso aprueba informe final que acusa a Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti por caso 'Vacunagate'

Subcomisión del Congreso aprueba informe final que acusa a Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti por caso 'Vacunagate'

LEER MÁS
Impulsan moción de censura contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Impulsan moción de censura contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

CADE 2025 EN VIVO: Segunda jornada del evento empresarial en Perú con ministros y otros ponentes

Mr. Nawat rompe su silencio tras retirar a Miss México de un evento del Miss Universo 2025

Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025