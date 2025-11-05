El Gobierno de Jerí decididará si otorga o no el salvoconducto que le permita a Betssy Chávez viajar a México. Foto: Composición/LR

El Gobierno de Jerí decididará si otorga o no el salvoconducto que le permita a Betssy Chávez viajar a México. Foto: Composición/LR

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció sobre el asilo diplomático que la Embajada de México le concedió a la ex primera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, en medio de un proceso judicial por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. En ese sentido, el jefe de Estado aseguró que el día viernes decidirán si otorgan o no el salvoconducto a la excongresista, que le permita salir del país.

Durante una entrevista para CNN, Jerí afirmó que se encuentran a la espera de la recomendación de la Cancillería para tomar una decisión. Además, resaltó que la determinación que tomen será "sobre la base de los acuerdos internacionales" a los que está suscrito el Perú.

"Acá hay dos cosas: se le da o no se le da. Estamos viendo justamente en función de la recomendación en base a los acuerdos diplomáticos y acuerdos internacionales de los que somos parte. (…) El salvoconducto vamos a definirlo con la recomendación de Cancillería que en estos días próximos, seguramente el día viernes, tendremos la postura definitiva sobre ello. Hemos quedado para el día viernes tomar esta decisión sobre la base de la información técnica y sobre la base de los acuerdos internacionales", declaró.

"Estamos justamente en una reunión con Cancillería para ver todos escenarios legales que tenemos. El motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas responden justamente a ese ánimo, no de ahora, sino que se ha venido dando sistemáticamente en tiempo con declaraciones de expresidentes de nuestro país. En ese sentido, vamos a esperar todavía la estrategia legal definitiva que nos plantee Cancillería y nosotros tomaremos la recomendación que ellos nos hagan", acotó.

Horas antes, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, manifestó que se encuentran realizando los estudios sobre el otorgamiento del salvoconducto y que se decidirá "en breves días". "Corresponde al gobierno peruano dar una respuesta. Lo que estamos haciendo los estudios de carácter jurídico, por el área jurídica de la Cancillería, para poder brindar una respuesta al gobierno mexicano", dijo.

Al ser consulado sobre el desacuerdo de la presidente de México, Claudia Sheinbaum, sobre la ruptura de relaciones diplomáticas con México, Jerí mencionó: "Nosotros tampoco estábamos de acuerdo cuando ella se expresaba de asuntos internos de nuestro país y creo que hemos mantenido la cordialidad hasta donde se pudo".

Excanciller Rodríguez Mackay: “Negarle el salvoconducto a Betssy Chávez sería un golpe a la imagen internacional del Perú”

El exministro de Relaciones Exteriores y experto en asuntos internacionales, Miguel Rodríguez Mackay, advirtió sobre las repercusiones diplomáticas que enfrentaría el país si decide no otorgar el salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México.

"En ese escenario, el mundo le va a decir al Perú que no está cumpliendo ni con la Convención de Caracas ni con su propia Constitución, y esto nos va a malograr la imagen tremendamente, que ya la tenemos bastante deteriorada”, expresó.

"Es obligación del Estado dar o extender esta pieza para que el asilado pueda dejar el territorio peruano, esto lo dice el tratado internacional y, asimismo, la Constitución consagra que se conceda obligatoriamente el salvoconducto una vez que se dio el asilo”, agregó.