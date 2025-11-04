HOYSuscripcion LR Focus

Política

Gobierno de José Jerí otorga un "plazo perentorio" a la encargada de la embajada de México en Perú para abandonar el país

Se dispuso la salida de la encargada de la embajada de México, Karla Ornelas, luego de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países tras el asilo a la exministra de Pedro Castillo.

Embajadora de México en Perú tiene un plazo para irse del país. Foto: composición LR
Embajadora de México en Perú tiene un plazo para irse del país. Foto: composición LR

El gobierno de José Jerí dispuso un "plazo perentorio" para que la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Tatiana Ornelas Loera, tras el asilo político a la ex primera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, deje el país. La medida fue conocida a través de redes sociales luego de que el canciller Hugo de Zela anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con el país de la mandataria Claudia Sheinbaum.

"¡Respeto a nuestra patria! Con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Ornelas, fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país", se lee en el post.

PUEDES VER: Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras el asilo a Betssy Chávez

De Zela informó ante la prensa tomó conocimiento de que Chávez había solicitado el asilo político y se encontraba en la embajada. Cabe recordar que la ex ministra es procesada por los delitos de rebelión y conspiración debido a su participación en los hechos del pasado 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso.

Según el canciller, la medida adoptada por México constituye "una violación al principio de no intervención reconocido por el Derecho Internacional".

Aunque se rompieron las relaciones diplomáticas, el canciller precisó que las oficinas consulares de ambos países continuarán funcionando con normalidad para atender a los ciudadanos peruanos en México y mexicanos en el Perú.

Betssy Chávez, quien fue ministra de Trabajo y luego presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Castillo, enfrenta un juicio que se desarrolla en la sala de audiencias del Penal de Barbadillo.

La Fiscalía solicita una condena de hasta veinticinco años de prisión por su presunta implicancia en el intento de golpe de Estado. En los últimos meses, la ex primera ministra se ausentó de varias audiencias judiciales, una de ellas con un certificado médico cuya autenticidad fue cuestionada los magistrados.

A raíz de este incidente, su abogado, Raúl Noblecilla, fue expulsado del proceso y sancionado con dos meses de suspensión profesional por presentar documentación inconsistente y mantener una conducta considerada dilatoria.

El tribunal advirtió además que, de persistir las inasistencias, Chávez podría ser declarada reo contumaz. Es importante resaltas que ya hubo enfrentamientos diplomáticos entre México y Perú cuando se concedió asilo a la esposa e hijos de Pedro Castillo tras su destitución.

Abogado de Bettsy Chávez: "No responde al teléfono"

El abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, afirmó que no tenía conocimiento de una solicitud de asilo político por parte de su defendida ni de que se encontrara en la embajada de México. Señaló que se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación y que desde hace varios días no ha logrado comunicarse con la ex primera ministra, quien no responde a sus llamadas, por lo que desconoce su paradero.

"Yo he intentado (comunicarse con ella), por supuesto, y su teléfono está o malogrado o fuera de servicio o apagado, pero no hemos logrado tener comunicación. Y no ahora, yo ya le he llamado, como también lo dijo el doctor Romero, el doctor Barranzuela también le ha llamado, pero lamentablemente no hemos tenido la suerte (de una respuesta)", declaró para La República.

