“Para México, el comercio con Perú es muy marginal, pero la ruptura diplomática es histórica”, afirma experta mexicana

La política exterior de México se encuentra en un giro ideológico que afecta sus relaciones en América Latina | Foto: Betsy de los Santos/La República

La polémica se inició cuando la ex primera ministra peruana Betssy Chávez se alojó en la Embajada de México en Lima. Esto llevó al gobierno peruano a anunciar la ruptura de relaciones diplomáticas, aunque México sostuvo que fue una “decisión unilateral del Perú”. A pesar de la tensión, la Embajada mexicana en Perú cerró temporalmente sus operaciones y suspendió los servicios consulares.

González explicó que, aunque Perú pueda parecer un socio menor, mantiene una relación histórica sólida con México desde 1823. “Perú es un aliado importante para México y, aunque el comercio no sea estratégico, la relación bilateral es significativa en lo histórico, cultural y político”, señaló.

Comercio bilateral: importante, pero marginal

A pesar de la crisis, el comercio no se ha detenido:

Productos peruanos en México: uvas, cacao, paprika, aceite de palma.



uvas, cacao, paprika, aceite de palma. Productos mexicanos en Perú: maquinaria, automóviles, productos químicos y equipos eléctricos.



maquinaria, automóviles, productos químicos y equipos eléctricos. Volumen comercial: más de US$1.700 millones en lo que va del año.



más de en lo que va del año. Participación en comercio global: México importa de Perú 0,2% de su comercio total; Perú importa de México 1,9%.

“Desde el punto de vista estratégico y del monto, no es significativo para el grueso de las respectivas economías. Para México, el comercio con Perú es muy marginal, apenas el 0,2% del comercio total, mientras que para Perú representa 1,9%”, señaló González.

La académica aclaró que los efectos inmediatos podrían darse en trámites consulares y visas, pero que los flujos comerciales se mantienen activos y estables. “No es que no pase nada. Claro que hay una situación importante, pero a tres días de la ruptura, el comercio sigue en los cauces que se habían venido desarrollando desde 2012”, explicó.

Historia y tensiones diplomáticas

Relaciones diplomáticas México-Perú desde 1823 , dos años después de la independencia mexicana.



, dos años después de la independencia mexicana. Crisis política peruana desde 2022 , con intento de disolución del Congreso por Pedro Castillo y sucesivas declaraciones de “personas non grata”.



, con intento de disolución del Congreso por Pedro Castillo y sucesivas declaraciones de “personas non grata”. Cambios de gobierno y alineamiento ideológico de México hacia ciertos sectores peruanos, incluyendo la recepción de Betsy Chávez.

“Las continuas intervenciones del gobierno mexicano han llevado a que la situación se volviera tan tensa que Perú decidió, de manera unilateral, romper relaciones, como lo contempla el Derecho Internacional”, detalló González.

Impacto político y diplomático

González destacó un giro ideológico en la política exterior mexicana, afectando sus relaciones con varios países latinoamericanos:

Claudia Sheinbaum anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas en República Dominicana, siguiendo la decisión de su predecesor López Obrador.



en República Dominicana, siguiendo la decisión de su predecesor López Obrador. Las decisiones reflejan un cambio profundo en la orientación ideológica, con repercusiones en la relación con aliados históricos como Perú y Ecuador.

“Lo que más me ha llamado la atención es la forma en que se está llevando a cabo la política exterior de México, bastante errática, rompiendo principios y valores que habían guiado su tradición diplomática”, señaló González.

Reacciones en México

La población y el sector empresarial mexicano recibieron la noticia con sorpresa.



Emprendedores mantienen actividad con Perú y otros países , demostrando que la relación comercial sigue vigente.



, demostrando que la relación comercial sigue vigente. La presencia de productos peruanos en supermercados y mercados mexicanos continúa, incluyendo la tradición de las doce uvas en Año Nuevo, cuyo precio oscila entre 40 y 90 pesos por kilo dependiendo de la temporada y ubicación.

Aunque la ruptura diplomática marca un hito histórico, los vínculos comerciales y culturales entre México y Perú mantienen su dinámica.

González enfatiza: “Es importante separar la dimensión política de la económica y social. Mientras que los gobiernos atraviesan tensiones, la relación entre países y pueblos sigue activa y relevante”.

La experta concluye que, pese a la crisis política y al cierre temporal de la Embajada, el intercambio comercial seguirá operando, aunque con algunos ajustes administrativos, mientras que la política exterior mexicana atraviesa un periodo de redefinición ideológica que podría afectar sus relaciones regionales.

“Para México, el comercio con Perú es muy marginal, pero la ruptura diplomática es histórica”, concluyó