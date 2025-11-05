Congreso: Moción de censura contra Fernando Rospigliosi no alcanzaría firmas para su admisión

La moción de censura presentada por la congresista Ruth Luque contra Fernando Rospigliosi no reuniría las firmas necesarias para ser admitida a trámite. El pedido busca sancionar al primer vicepresidente del Congreso tras descubrirse que un funcionario del Parlamento usó una cámara institucional en un acto partidario de Fuerza Popular, donde Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial.

Pese a la evidencia del uso de recursos públicos, la propuesta no ha generado respaldo mayoritario. Algunas bancadas consideran que el incidente no justifica una censura, mientras otras han optado por pedir una investigación interna antes de definir postura.

Luque, del Bloque Democrático, reconoció que existe resistencia, pero afirmó que continuará recabando firmas. “Hay congresistas que creen que esto no es trascendente, pero nosotros sí creemos que debe marcarse un límite. Si no se logra, igual haremos público quiénes suscriben la moción para que la ciudadanía conozca las posiciones”, señaló.

Hasta el momento, el pedido cuenta con el respaldo de parlamentarios de izquierda, pero carece del apoyo de bancadas conservadoras, quienes califican la iniciativa como un intento de “desestabilización política”.

Congresistas dividen posiciones frente a censura a Fernando Rospigliosi

El congresista Héctor Acuña, de Honor y Democracia, se pronunció a favor de la censura y sostuvo que el caso debe servir para “poner orden en el Congreso” y que no es aceptable el “uso y abuso de herramientas institucionales” en actos partidarios. “Tenemos una oportunidad para corregir errores y demostrar que hay una nueva presidencia del Congreso”, afirmó. Sin embargo, Jorge Montoya, vocero de dicha bancada, señaló para La República que no apoyarán la iniciativa.

Desde una posición más cauta, Isabel Cortez, del Bloque Democrático, consideró que el hecho debe ser investigado antes de asumir responsabilidades. “A veces los que están a nuestro alrededor hacen sus travesuras. Hay que investigarlo. Voy a conversar con mi bancada”, indicó.

Por su parte, Adriana Tudela, de Avanza País, advirtió que la censura a Fernando Rospigliosi podría tener efectos políticos mayores. “Hay grupos que están aprovechando esto para generar desestabilización, y un cambio en la Mesa Directiva podría tener consecuencias en la presidencia de la República”, alertó.