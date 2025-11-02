El país se encamina hacia las elecciones generales del domingo 12 de abril de 2026, una contienda en la que se elegirá presidente, vicepresidentes y una nueva estructura legislativa bicameral. A menos de seis meses de la fecha límite para la inscripción interna, las primarias partidarias se realizarán el domingo 30 de noviembre de 2025. Treinta y nueve organizaciones políticas ya están activas en un escenario marcado por la fragmentación y la abundancia de candidaturas.

Entre las agrupaciones figura Primero la Gente, que presentó su fórmula encabezada por Marisol Pérez Tello como precandidata a la Presidencia, acompañada por Raúl Molina en la primera vicepresidencia y Manuel Ato en la segunda.

“Venimos de distintos caminos, de diversas experiencias y lugares del país. Pero compartimos algo más grande que nosotros: el deseo de servir. Nos une la idea de un Perú donde la justicia proteja, el territorio conecte y la seguridad sea parte del día a día. Por un Perú que reconozca sus diferencias, pero camine unido. Por un Perú seguro, justo e inclusivo. Siempre, Primero la Gente”, publicó Pérez en redes sociales.

Por su parte, Renovación Popular confirmó su fórmula encabezada por Rafael López Aliaga, acompañado por la congresista Norma Yarrow y el dirigente Jhon Iván Ramos Malpica. López Aliaga renunció a su cargo municipal para habilitar su postulación y dejó a Renzo Reggiardo a cargo de la Alcaldía de Lima. Su perfil mantiene un tono conservador y religioso, y arrastra cuestionamientos por su gestión, sobre todo por los trenes de Caltrain, actualmente inoperativos. La ONPE determinó que Renovación Popular deberá realizar sus elecciones primarias únicamente con voto de sus afiliados habilitados, al haber vencido los plazos para modificar estatutos o registrar electores no afiliados.

Fuerza Popular mantiene como figura central a Keiko Fujimori, quien ya oficializó su postulación por cuarta vez luego de evitar confirmarlo en varias declaraciones. En su fórmula la acompañan Luis Galarreta como primer vicepresidente y Miki Torres Morales como segundo. Además, varios congresistas de su partido buscarán continuar en el poder postulando al Senado o a la Cámara de Diputados, entre ellos Rossangella Barbarán, Luis Alegría, Eduardo Castillo, Fernando Rospigliosi, Martha Moyano y Patricia Juárez.

Alianza para el Progreso (APP) definió la candidatura de César Acuña, junto a Alejandro Soto Reyes como primer vicepresidente y Jessica Tumi Rivas como segunda vicepresidenta. El partido busca llegar al poder pese a las críticas hacia la gestión regional de Acuña, sobre todo por los altos índices de delincuencia en Trujillo durante su mandato.

El Partido Morado realizará elecciones internas entre tres opciones, lideradas por Mesías Guevara y Richard Arce. La agrupación, que antes tuvo como rostros visibles a Julio Guzmán y Francisco Sagasti, se define como una organización de centro republicano. Intentó una alianza con Cooperación Popular, que promueve la postulación del excongresista Yonhy Lescano, pero finalmente no prosperó.

Somos Perú también prepara su participación, con George Forsyth como pre candidato presidencial. En paralelo, Florcita Polo Díaz, hija de Susy Díaz, anunció su postulación a la Cámara de Diputados con el número 10: “El partido que mi padre amó en vida”, señaló.

Avanza País postulará a Phillip Butters y al excongresista César Combina. Butters fue recientemente protagonista de un incidente en Puno, donde fue recibido con huevos y basura luego de haber calificado de “terrucos” a los manifestantes durante las protestas contra Dina Boluarte. Combina, por su parte, fue denunciado por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito durante su paso por el Congreso.

Perú Libre, partido que lideró el Ejecutivo hace unos años, ha anunciado su fórmula presidencial con su fundador Vladímir Cerrón a la cabeza. El anuncio fue hecho mediante la cuenta de X del exgobernador regional de Junín e incluye al congresista Flavio Cruz en la primera vicepresidencia y a Bertha Rojas López en la segunda. Cerrón enfrenta una condena judicial y está impedido de postular, por lo que el partido baraja nombres regionales y sindicales.

La alianza “Venceremos”, conformada por Voces del Pueblo y Nuevo Perú, tenía como precandidato a Guillermo Bermejo, pero fue sentenciado a 15 años de prisión por afiliación a una organización terrorista. En su lugar, la fórmula es encabezada por el abogado Ronald Atencio, quien competirá internamente con el dirigente Vicente Alanoca.

Otra coalición, Fuerza y Libertad, conformada por Fuerza Moderna y Batalla Perú, postulará a la exministra Fiorella Molinelli. En una entrevista para RPP, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski confirmó que será candidato al Senado por esta organización, señalando que busca “mejorar la calidad del Congreso”.

La alianza Unidad Nacional, integrada por el Partido Popular Cristiano y Unidad y Paz, postulará al congresista Roberto Chiabra, acompañado por Javier Bedoya Denegri y Neldy Mendoza.

El Partido Aprista Peruano (Apra) es el que presenta mayor número de fórmulas internas, con 15 listas diferentes. Entre los más conocidos figuran Javier Velásquez Quesquén, Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca, además de nuevos rostros como Jorge Morales, Yamel Romero y Augusto Valqui.

Perú Primero, fundado por el expresidente Martín Vizcarra, registró la fórmula encabezada por su hermano Mario Vizcarra, con él mismo como primer vicepresidente y Judith Mendoza Díaz como segunda vicepresidenta. La inscripción es provisoria, dado que Vizcarra acumula tres inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. Su participación dependerá del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente del JNE, Roberto Burneo, advirtió a los partidos que evalúen con rigor los perfiles de sus candidatos para evitar anulaciones de fórmulas.

Asimismo, el partido Ciudadanos por el Perú (CPP), fundado por el hermano de la expresidenta Dina Boluarte, anunció que Morgan Quero, exministro de Educación, será uno de sus precandidatos presidenciales, acompañado por Alberto Moreno y Melanie Herrera.

La cédula para las elecciones de 2026 será una de las más extensas de la historia, lo que representará un reto logístico e informativo. En medio de un contexto de alta desconfianza, la transparencia judicial y ética marcarán la campaña, en la que varios aspirantes arrastran investigaciones en curso o antecedentes cuestionables con los que la ciudadanía deberá decidir quién merece gobernar.