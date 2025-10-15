HOYSuscripcion LR Focus

Política

Elecciones 2026: George Forsyth será candidato presidencial por Somos Perú

El exalcalde de la Victoría volverá a postular a la Presidencia de la República para las elecciones 2026, luego de que en 2021 quedara en octavo lugar.

George Forsyth será candidato presidencial. Foto: Facebook
George Forsyth será candidato presidencial. Foto: Facebook

El partido político Somos Perú ha anunciado oficialmente a George Forsyth como su candidato presidencial para las elecciones generales de 2026, según confirmó su vocero, Uvaldo Pizarro. La designación de Forsyth se concretó tras un proceso interno en el que se consideraron otras opciones. El portavoz de la agrupación explicó que los gobernadores regionales Werner Salcedo (Cusco) y Jorge Pérez (Lambayeque) fueron evaluados, pero al no renunciar a sus respectivos cargos antes del 13 de octubre, el partido decidió inclinarse por Forsyth.

Al respecto, Pizarro señaló a RPP TV: “Al final se ha consensuado que si Jorge Pérez renunciaba probablemente hubiera sido nuestro candidato presidencial. Pasó este hito del JNE, y al no haberlo hecho, consecuentemente el señor Forsyth es nuestro candidato”.

Paro 15 de octubre EN VIVO: marcha contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

El vocero Uvaldo Pizarro justificó, además, la elección de Forsyth argumentando que es el “candidato natural” del partido debido a que cumple con el requisito indispensable de estar afiliado. "Se ha conversado con él, es nuestro candidato natural, está afiliado al partido, que es uno de los requisitos fundamentales, no hay invitación para los candidatos presidenciales ni para los vicepresidentes, entonces es George Forsyth”, indicó.

Cabe resaltar que Forsyth ya fue alcalde de La Victoria bajo las filas de Somos Perú en 2018, aunque en 2020 renunció para postular, sin éxito, a la presidencia en 2021 con el partido Victoria Nacional, el cual fue disuelto al no alcanzar la valla electoral.

