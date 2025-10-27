Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

El congresista Guillermo Bermejo será recluido en el penal de máxima seguridad Ancón I, tras haber sido condenado a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a organización terrorista. Así lo confirmó este lunes 27 de octubre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a través de su cuenta de X, quien dispuso su internamiento en el establecimiento penitenciario mientras se ejecutan las medidas judiciales correspondientes.

El traslado del parlamentario ocurre luego de que el pasado 24 de octubre el Poder Judicial emitiera la sentencia en su contra, en el marco del proceso que se le seguía por presuntos vínculos con remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem.

De acuerdo con el fallo judicial, el excongresista mantuvo contacto con cabecillas de Sendero Luminoso durante sus incursiones en el Vraem. Testimonios de colaboradores eficaces y registros de inteligencia fueron determinantes para acreditar su afiliación terrorista. La sentencia también ordena el pago de una reparación civil de S/ 100.000.

Por su parte, la defensa de Guillermo Bermejo adelantó que presentará un recurso de apelación ante una instancia superior, alegando que se trata de una persecución política en su contra. Por su parte, el Poder Judicial sostuvo que las pruebas fueron evaluadas dentro del debido proceso y que la decisión responde al marco legal vigente. Con su ingreso al penal de Ancón, el exlegislador iniciará el cumplimiento de su condena mientras continúa la revisión de su caso en segunda instancia.