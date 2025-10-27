HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴Universitario tricampeón del fútbol peruano llega a Lima

Política

Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

El INPE informó que Bermejo será trasladado al penal de máxima seguridad Ancón I, luego de que el Poder Judicial dictara una condena de 15 años de prisión efectiva en su contra por el delito de afiliación a organización terrorista.

Guillermo Bermejo también deberá pagar una reparación civil de S/ 100 mil. Foto: composición LR
Guillermo Bermejo también deberá pagar una reparación civil de S/ 100 mil. Foto: composición LR

El congresista Guillermo Bermejo será recluido en el penal de máxima seguridad Ancón I, tras haber sido condenado a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a organización terrorista. Así lo confirmó este lunes 27 de octubre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a través de su cuenta de X, quien dispuso su internamiento en el establecimiento penitenciario mientras se ejecutan las medidas judiciales correspondientes.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El traslado del parlamentario ocurre luego de que el pasado 24 de octubre el Poder Judicial emitiera la sentencia en su contra, en el marco del proceso que se le seguía por presuntos vínculos con remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ¿Quién es Guillermo Bermejo? Hoja de vida del congresista que fue condenado a 15 años de prisión

lr.pe

De acuerdo con el fallo judicial, el excongresista mantuvo contacto con cabecillas de Sendero Luminoso durante sus incursiones en el Vraem. Testimonios de colaboradores eficaces y registros de inteligencia fueron determinantes para acreditar su afiliación terrorista. La sentencia también ordena el pago de una reparación civil de S/ 100.000.

Por su parte, la defensa de Guillermo Bermejo adelantó que presentará un recurso de apelación ante una instancia superior, alegando que se trata de una persecución política en su contra. Por su parte, el Poder Judicial sostuvo que las pruebas fueron evaluadas dentro del debido proceso y que la decisión responde al marco legal vigente. Con su ingreso al penal de Ancón, el exlegislador iniciará el cumplimiento de su condena mientras continúa la revisión de su caso en segunda instancia.

Notas relacionadas
Abogado de Guillermo Bermejo cuestiona sentencia en contra de su patrocinado: "Él no estaba de acuerdo con la ideología de Sendero"

Abogado de Guillermo Bermejo cuestiona sentencia en contra de su patrocinado: "Él no estaba de acuerdo con la ideología de Sendero"

LEER MÁS
¿Zaira Arias reemplazará a Guillermo Bermejo? Así será el proceso tras la condena de 15 años de prisión

¿Zaira Arias reemplazará a Guillermo Bermejo? Así será el proceso tras la condena de 15 años de prisión

LEER MÁS
Guillermo Bermejo: congresista fue sentenciado a 15 años de prisión y deberá pagar S/100.000 como reparación civil

Guillermo Bermejo: congresista fue sentenciado a 15 años de prisión y deberá pagar S/100.000 como reparación civil

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
En Perú la democracia está muriendo sin dictador, advierte el diario The New York Times

En Perú la democracia está muriendo sin dictador, advierte el diario The New York Times

LEER MÁS
Martín Vizcarra Cornejo fue inscrito como precandidato a la primera vicepresidencia por Perú Primero

Martín Vizcarra Cornejo fue inscrito como precandidato a la primera vicepresidencia por Perú Primero

LEER MÁS
Congresista Vivian Olivos renuncia a la bancada Fuerza Popular por “motivos personales y de conciencia”

Congresista Vivian Olivos renuncia a la bancada Fuerza Popular por “motivos personales y de conciencia”

LEER MÁS
Lucinda Vásquez: captan a asesor de congresista cortándole las uñas de los pies en horario laboral

Lucinda Vásquez: captan a asesor de congresista cortándole las uñas de los pies en horario laboral

LEER MÁS
Manuel Monteagudo: "Al TC no le corresponde decidir si una persona ha cometido o no ha cometido delito"

Manuel Monteagudo: "Al TC no le corresponde decidir si una persona ha cometido o no ha cometido delito"

LEER MÁS
Martín Vizcarra: expertos califican de “simbólica” su inscripción como precandidato a la vicepresidencia

Martín Vizcarra: expertos califican de “simbólica” su inscripción como precandidato a la vicepresidencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025