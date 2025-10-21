HOYSuscripcion LR Focus

Phillips Butters y César Combina disputarán la candidatura presidencial en elecciones internas de Avanza País

El Tribunal Nacional Electoral de Avanza País recibió ambas fórmulas presidenciales lideradas por Butters y Combina, quienes disputarán la candidatura por dicho partido.

Pre-candidatos presidenciales por Avanza País. Foto: composición LR
Pre-candidatos presidenciales por Avanza País. Foto: composición LR

El partido político Avanza País se prepara para una contienda interna que definirá a su candidato presidencial. El Tribunal Nacional Electoral del partido recibió y oficializó dos fórmulas presidenciales lideradas por el periodista y comunicador, Phillips Butters, y el excongresista y figura política, César Combina, quienes se enfrentarán en las elecciones primarias.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
La disputa por liderar la plancha presidencial del partido de cara a las próximas elecciones generales ha generado expectativas en el espectro político, al enfrentar a dos figuras con marcados perfiles públicos, aunque con trayectorias distintas.

PUEDES VER: José Domingo Pérez: “Tengo temor porque Keiko Fujimori ya anunció una persecución en mi contra”

Las fórmulas presidenciales

Phillips Butters, comunicador que recientemente fue protagonista de un escandaloso recibimiento en Puno, donde los ciudadanos lo recibieron con huevos y basura, mientras le recordaron cuando los llamó "terrucos" por protestar contra Dina Boluarte, presentó su fórmula presidencial compuesta por Fernán Altuve en la primera vicepresidencia y Karol Paredes en la segunda vicepresidencia.

Por otro lado, César Combina, excongresista por el partido Alianza Para el Progreso (APP) ha sido denunciado por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Combina es la segunda pre-candidatura presidencial y presentó su fórmula acompañada de Julio Porras como primer vicepresidente e Ida Chacón como segunda vicepresidenta.

Elecciones internas

De acuerdo con lo dispuesto por la reglamentación interna del partido y las normas electorales vigentes, se espera que las elecciones internas se desarrollen bajo la modalidad de "elección a través de delegados" en las próximas semanas. El resultado de esta votación será crucial para definir la estrategia de Avanza País, partido que en la última elección general (2021) logró una representación parlamentaria y se posicionó como una fuerza política con base en el centroderecha liberal.

La dirigencia de Avanza País no ha emitido una postura oficial sobre la preferencia de candidaturas, enfatizando que el proceso se llevará a cabo con total transparencia y respeto a la voluntad de sus bases. El ganador de esta contienda tendrá la responsabilidad de cohesionar al partido y presentarse como la alternativa en una próxima cita electoral marcada por la fragmentación política y la búsqueda de nuevos liderazgos.

