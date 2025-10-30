HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Política

Acción Popular tiene 4 precandidatos presidenciales para las Elecciones 2026

Alfredo Barnechea y Víctor Andrés García Belaúnde son uno de los políticos que se presentarán a las elecciones internas del partido.

Acción Popular tiene 4 precandidatos presidenciales para las Elecciones 2026
Acción Popular tiene 4 precandidatos presidenciales para las Elecciones 2026

En las elecciones del 2021, Acción Popular obtuvo el voto de 9% de peruanos que respaldaron al candidato presidencial y logró llevar al Congreso a 16 representantes. Este año, en mira a los próximos comicios, el partido cuenta con cuatro precandidatos presidenciales, de los cuales uno será elegido en las elecciones internas.

Los 4 precandidatos de Acción Popular

El partido ha registrado seis fórmulas presidenciales. Las listas son lideradas por Alfredo Barnechea, Víctor Andrés García Belaunde, Julio Chávez, Edwin Martínez, Edwin Pinedo e Higinio Torres.

Alfredo Barnechea

Alfredo Barnechea García es un político, periodista y escritor peruano, vinculado a Acción Popular desde hace varios años. Nació en Ica en 1952 y cuenta con una trayectoria política e intelectual de larga data. Fue candidato presidencial por el mismo partido en las elecciones generales de 2016, donde obtuvo el cuarto lugar. Antes de eso, trabajó como diplomático y se desempeñó en organismos internacionales. En 2024 anunció nuevamente su intención de postular a la Presidencia en 2026, asegurando que busca “recuperar la identidad de Acción Popular” y fortalecer un proyecto político de centro. Barnechea representa el sector más tradicional e ideológico del partido, con un discurso reformista y crítico hacia la clase política actual.

Víctor Andrés García Belaúnde

Por su parte, Víctor Andrés García Belaúnde Velarde es abogado, político y uno de los dirigentes históricos de Acción Popular. Nació en Lima en 1949 y pertenece a una familia estrechamente ligada al partido, pues es sobrino del expresidente Fernando Belaúnde Terry, fundador de la organización. Ha sido congresista en varios periodos y ha ocupado cargos de liderazgo dentro del partido. En 2025 confirmó su precandidatura presidencial para las elecciones de 2026, prometiendo devolverle al partido “su carácter institucional y moral”. Su propuesta se centra en la recuperación de la confianza ciudadana en la política. Es visto como un representante de la “vieja guardia” acciopopulista, aunque conserva respaldo entre las bases tradicionales y los militantes más antiguos.

Julio Chávez Chiong

En tanto, Julio Chávez Chiong es abogado y actual presidente nacional de Acción Popular. Antes de ocupar ese cargo, fue alcalde del distrito limeño de San Martín de Porres y tuvo una participación activa en la organización de las bases del partido. En 2025 formalizó su precandidatura presidencial para las elecciones generales de 2026, destacando la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana y promover la descentralización. Chávez se presenta como un dirigente que busca combinar la experiencia partidaria con la renovación del liderazgo. No obstante, su posición como actual presidente del partido también lo coloca en el centro de las disputas internas entre facciones.

Edwin Martínez Talavera

Por último, Edwin Martínez Talavera es actual congresista de por la región Arequipa y militante de Acción Popular. Nació en 1972 y ha ganado notoriedad en los últimos años por su estilo directo y sus intervenciones críticas en el Parlamento. En diversas entrevistas ha expresado su deseo de competir por la Presidencia en 2026, asegurando que “el país necesita una nueva generación de acciopopulistas comprometidos con la transparencia”. Martínez representa una figura más joven dentro del partido y busca posicionarse como la opción de renovación frente a los liderazgos tradicionales. Su precandidatura cuenta con el apoyo de sectores regionales y de las bases provinciales del sur del país.

Elecciones internas de Acción Popular: ¿cuándo será?

El día domingo 30 de noviembre de 2025 están convocadas las elecciones para la elección de delegados. Posteriormente, la jornada para elegir a las candidaturas presidenciales se ha fijado para el domingo 7 de diciembre de 2025.

Fórmula presidencial de Acción Popular: conoce las listas

En la plancha presidencial del precandidato Alfredo Barnechea lo acompañan Armando Villanueva y Tania Abad Jaime.

Edwin Martínez incluye a Celia Quispe Ricalde y Carlos Álvarez Rosas.

