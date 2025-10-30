Keiko Fujimori presenta a sus candidatos: rostros viejos y actuales congresistas de Fuerza Popular buscan volver al poder

Keiko Fujimori anunció su candidatura y con ella viejos rostros del fujimorismo apuntan a volver al poder | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.

Keiko Fujimori anunció su candidatura y con ella viejos rostros del fujimorismo apuntan a volver al poder | Composición: Omar Neyra / Foto: LR.

La lista de precandidatos a la presidencia, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el Parlamento Andino de Fuerza Popular se ha hecho pública. Más de 150 nombres figuran en el listado de militantes del partido fujimorista que buscan ocupar un cargo de poder. Entre ellos destacan rostros conocidos y no tan conocidas.

Tras una revisión rápida, La República pudo constatar que al menos 29 militantes fujimoristas, recordados por sus trayectorias en el Congreso de la República, volverán a intentar ocupar una curul o un cargo en el Poder Ejecutivo junto a su lideresa, Keiko Fujimori. Por otro lado, de los actuales miembros de la bancada de Fuerza Popular, 19 militantes buscarán repetir la experiencia congresal en el nuevo periodo.

Las viejas caras que quieren volver

Entre el olvido y el afán de no quedar al margen, varios excongresistas de Fuerza Popular ven en las próximas elecciones una oportunidad para ser diputados o senadores. Martha Chávez, candidata presidencial del fujimorismo en 2006 y excongresista durante los periodos 1995-2001, 2001-2006, 2011-2016 y 2020-2021, encabeza la lista de estas “viejas caras”.

Reconocida dentro del círculo fujimorista como una de las principales seguidoras de la corriente albertista, Chávez no ha estado exenta de polémica: en su última etapa congresal lanzó fuertes insultos racistas contra el exprimer ministro Vicente Zeballos, diciendo que “debió ir a Bolivia como moqueguano y persona de rasgos andinos”. A pesar de ello, Chávez busca ocupar un puesto en el Senado a sus 72 años.

Cecilia Chacón es otra excongresista fujimorista que quiere repetir la experiencia de debatir en el hemiciclo. Congresista durante los periodos 2006-2011, 2011-2016 y 2016-2019, ahora aspira a ser diputada por Lima Metropolitana. Como antecedente, vale recordar que la exparlamentaria fue sentenciada a cuatro años de prisión suspendida por su presunta complicidad en el enriquecimiento ilícito de su padre, Walter Chacón. Además, a inicios de su primera experiencia en el Congreso, medios de comunicación reportaron un desbalance patrimonial de más de US$ 1 millón.

Karina Beteta ha estado alejada de una curul desde que dejó su puesto en 2020. Sin embargo, nunca se ha distanciado del Congreso: su título de abogada y su experiencia limitada en gestión cultural le permitieron ocupar el cargo de jefa encargada del Fondo Editorial del Congreso. A finales de 2024, Beteta llamó la atención al aparecer en un video de TikTok promocionando el libro 'Constitución Política del Perú para Escolares', criticado por hacer apología directa al autogolpe de 1992. Ahora busca alejarse de los libros y volver al Congreso, postulando como diputada por Huánuco.

Recordado por el momento en que un manifestante le lanzó un cono de tránsito, Carlos Tubino fue criticado por comentarios clasistas durante las protestas juveniles de 2014 y cuestionado por sus gastos en viajes y viáticos mientras era parlamentario. Su férrea defensa de Keiko Fujimori —a quien aseguró que seguiría “hasta el infierno”— y sus ataques al Ministerio Público generaron debate sobre su objetividad política. Actualmente, Tubino espera que prospere su confirmada precandidatura al Senado.

El fujimorismo también cuenta con figuras con experiencia parlamentaria que ahora buscan un cargo en el Poder Ejecutivo de la mano de su lideresa. Luis Galarreta —parlamentario durante los periodos 2006-2011, 2011-2016 y 2016-2020— y Miguel Torres —congresista entre 2016 y 2020— forman parte de la fórmula presidencial encabezada por Keiko Fujimori.

Además de los ya mencionados, otros exlegisladores vinculados —y no vinculados— al fujimorismo completan la lista de quienes quieren retomar sus labores parlamentarias: Betty Ananculi, Gladys Andrade, Rita Ayasta, Diethell Columbus, Juan Del Águila, Carlos Domínguez, Modesto Figueroa, Israel Lazo, Karla Schaefer, Mario Mantilla, Elard Melgar, Milagros Salazar, Marco Miyashiro, José Palma, Marcos Pichilingue, María Silupu, Liliana Takayama, Segundo Tapia, Erwin Tito, Gilmer Trujillo, Miguel Vivanco, Widman Vigo y Rafael Yamashiro.

La bancada fujimorista quiere repetir la experiencia

La actual bancada fujimorista no ha estado exenta de actos cuestionables en los últimos cinco años. Salvo por la suspendida María Cordero Jon Tay, todos los legisladores fujimoristas votaron al menos por una de las cinco leyes cuestionadas por su apoyo a la delincuencia, conocidas por la ciudadanía como “leyes pro-crimen”.

La bancada de Fuerza Popular, junto a Alianza para el Progreso, fue uno de los principales sostenes del Gobierno de Dina Boluarte. Ahora, 19 de los 20 miembros de esa bancada quieren repetir la experiencia en el próximo periodo 2026-2031. La experiencia previa les otorga ventaja: 11 de estos congresistas ahora postulan al Senado y ocho buscarán un escaño en la Cámara de Diputados.

El actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quiere ser senador. La comisión de Constitución, liderada entonces por Rospigliosi, aprobó un dictamen que planteaba amnistía para policías y militares procesados por delitos de lesa humanidad durante el conflicto interno, lo que generó fuerte rechazo de defensores de derechos humanos y llevó a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalara al Perú por contravenir tratados internacionales sobre la imprescriptibilidad de estos crímenes. Con todo ello, Rospigliosi buscará un escaño en la cámara alta del nuevo Parlamento.

Nombre Puesto al que ahora postulan Distrito electoral Alejandro Aguinaga Senado Lambayeque Arturo Alegría Diputado San Martín Rossangela Barbarán Diputado Lima Ernesto Bustamante Senado Lima Eduardo Castillo Diputado Piura Nilza Chacón Senado Áncash Víctor Flores Senado Piura Raúl Huamán Senado Nacional Mery Infantes Diputado Amazonas David Jiménez Senado Junín Patricia Juárez Senado Nacional Jeny López Senado Nacional Martha Moyano Senado Nacional Auristela Obando Diputado Callao Tania Ramírez Diputado Cajamarca César Revilla Diputado Piura Fernando Rospigliosi Senado Nacional Héctor Ventura Senado Tumbes Cruz Zeta Diputado Piura

Polémicos representantes

Dentro de la lista de precandidatos hay nombres que no tienen pasado en la tienda fujimorista o siquiera en el Congreso. Sin embargo, no están exentos de polémica. Pier Figari y Carmela Paucara, involucrados en el caso Cócteles —recientemente archivado por un fallo del Tribunal Constitucional— buscan ahora un puesto como diputados por Lima y Piura, respectivamente.

Pier Figari, exasesor de Fuerza Popular y cercano a Keiko Fujimori, fue señalado por la fiscalía como parte del núcleo que habría actuado como “acarreador de fondos” para las campañas de 2011 y 2016, donde se investigan aportes ilícitos y falsos donantes. Además, fue uno de los imputados para quienes se pidió prisión preventiva y se le atribuye haber promovido recusaciones de jueces durante la investigación.

Carmela Paucara aparece en la acusación como extesorera de confianza del partido, encargada de “administrar los aportes de origen ilícito” y de eliminar documentos que podrían comprometer la estructura. La fiscalía la situó en una posición clave dentro de la celda de financiamiento de la campaña, con responsabilidades en la conversión y ocultamiento de activos presuntamente vinculados a la empresa Odebrecht S.A.

Desde regiones, otros dos nombres polémicos destacan: Javier Castro Cruz y Jessica Navas Sánchez, quienes buscan ser diputados por Lambayeque y Ucayali, respectivamente. Castro Cruz fue sentenciado en 2014 a 10 años de prisión por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. El exalcalde del distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz fue encontrado culpable por colusión en agravio del Estado. Por su parte, Navas Sánchez está actualmente investigada por delitos contra la administración pública. El Ministerio Público ha solicitado cuatro años de pena contra la precandidata fujimorista, y el caso se encuentra próximo a ser llevado a juicio oral.