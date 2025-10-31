PPK sobre su candidatura al Senado con el partido de Fiorella Molinelli: "Tengo mucha experiencia"

A sus 87 años, el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), confirmó su precandidatura al Senado por la alianza Fuerza y Libertad, coalición que respalda la postulación de Fiorella Molinelli a la presidencia del Perú.

El exjefe de Estado, quien ocupó el sillón presidencial entre 2016 y 2018 y se ha desempeñado como ministro de Economía y Finanzas y director del Banco Central, fundamentó su decisión indicando tener amplio conocimiento del aparato estatal.

"Tengo mucha experiencia en temas mineros, ambientales, económicos, internacionales", precisó PPK en declaraciones a RPP. Subrayó que su objetivo es aportar credibilidad y confianza al cuerpo legislativo que se busca reinstaurar. "Creo que podría contribuir a que el nuevo Senado, que se convoca por primera vez en un montón de años, sea un participante creíble y que dé confianza a la población", sentenció.

Kuczynski, quien encabezaría la lista al Senado por Lima, también dedicó elogios a su socia política. Resaltó que Molinelli es "una persona ordenada, que ha manejado EsSalud varios años, conoce bien el sector público. (…) Pienso que es una buena opción".

Críticas al Congreso y advertencia fiscal

Además de confirmar su candidatura, el economista se pronunció sobre la situación fiscal del país y la labor del actual Parlamento. Tras suscribir la advertencia del Consejo Fiscal sobre el impacto de las normas aprobadas, Kuczynski calificó al Legislativo de "completamente irresponsable".

El exmandatario también cuestionó el excesivo papeleo que frena la inversión, señalando que "para hacer una inversión minera se necesitan casi 300 decisiones administrativas". En ese contexto, hizo un llamado a aprovechar el precio récord de los metales para sanear las cuentas del Estado.

"En este momento, el Estado peruano no debería tener déficit fiscal. Cero, debería tener un superávit", afirmó, al tiempo que instó a "construir reservas fiscales, reordenar el presupuesto".

Vizcarra: "Un caballo de troya"

En el ámbito de la contienda electoral, Kuczynski no evitó opinar sobre la postulación de Martín Vizcarra como candidato a la vicepresidencia en la plancha de su hermano Mario. El exmandatario fue enfático al asegurar que este asunto "se tendrá que ventilar en los tribunales porque él (Martín) tiene una inhabilitación bien clara".

Para PPK, la candidatura del hermano es una maniobra política. "El hermano es un caballo de troya que lo han puesto ahí para, en realidad, que Martín pueda entrar en algún momento. Es un truco. El hermano no tiene ninguna experiencia política", cuestionó.

Finalmente, también tuvo palabras positivas para el actual presidente interino, José Jerí, de quien consideró que "para sorpresa de muchos, está manejándose de una manera inteligente".