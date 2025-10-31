El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue inscrito como candidato al Senado por el partido Fuerza y Libertad para las Elecciones Generales de 2026. Según el registro presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el exjefe de Estado encabeza la lista senatorial por Lima dentro de la alianza conformada por Fuerza Moderna y Batalla Perú.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Al respecto, el exmandatario precisó, en entrevista a RPP, que su objetivo de lograr un escaño es mejorar la calidad del Congreso.

TE RECOMENDAMOS PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Tengo todavía que pasar unos procedimientos y si me eligen, pues lo haré. ¿Por qué lo haría? Porque la calidad del Congreso que hemos tenido en los últimos parlamentos ha sido deleznable, ha sido realmente terrible. Entonces, yo creo que todos tenemos que tratar de mejorar", indicó.