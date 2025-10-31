PPK al Senado en las Elecciones de Perú 2026: Partido Fuerza y Libertad inscribe a Pedro Pablo Kuczynski como candidato
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, de 87 años, fue inscrito oficialmente como candidato al Senado por Lima en la alianza Fuerza y Libertad.
- Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026
- Florcita Polo Díaz anuncia su candidatura como diputada a Somos Perú en próximas elecciones 2026
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue inscrito como candidato al Senado por el partido Fuerza y Libertad para las Elecciones Generales de 2026. Según el registro presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el exjefe de Estado encabeza la lista senatorial por Lima dentro de la alianza conformada por Fuerza Moderna y Batalla Perú.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Al respecto, el exmandatario precisó, en entrevista a RPP, que su objetivo de lograr un escaño es mejorar la calidad del Congreso.
TE RECOMENDAMOS
PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
"Tengo todavía que pasar unos procedimientos y si me eligen, pues lo haré. ¿Por qué lo haría? Porque la calidad del Congreso que hemos tenido en los últimos parlamentos ha sido deleznable, ha sido realmente terrible. Entonces, yo creo que todos tenemos que tratar de mejorar", indicó.