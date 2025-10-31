HOYSuscripcion LR Focus

Política

PPK al Senado en las Elecciones de Perú 2026: Partido Fuerza y Libertad inscribe a Pedro Pablo Kuczynski como candidato

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, de 87 años, fue inscrito oficialmente como candidato al Senado por Lima en la alianza Fuerza y Libertad.

PPK pedro pablo Kuczynski
PPK pedro pablo Kuczynski

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue inscrito como candidato al Senado por el partido Fuerza y Libertad para las Elecciones Generales de 2026. Según el registro presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el exjefe de Estado encabeza la lista senatorial por Lima dentro de la alianza conformada por Fuerza Moderna y Batalla Perú.

Al respecto, el exmandatario precisó, en entrevista a RPP, que su objetivo de lograr un escaño es mejorar la calidad del Congreso.

"Tengo todavía que pasar unos procedimientos y si me eligen, pues lo haré. ¿Por qué lo haría? Porque la calidad del Congreso que hemos tenido en los últimos parlamentos ha sido deleznable, ha sido realmente terrible. Entonces, yo creo que todos tenemos que tratar de mejorar", indicó.

