HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Planchas, más candidatos y desde la justicia | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

César Hildebrandt responde sarcásticamente a Keiko Fujimori por su candidatura: "No sabe la emoción que experimento"

De forma sarcástica, el periodista rechazó la postulación de la lideresa de Fuerza Popular y le recordó los errores del gobierno de Alberto Fujimori.

Keiko Fujimori anunció su candidatura para las Elecciones 2026. Foto: composición LR
Keiko Fujimori anunció su candidatura para las Elecciones 2026. Foto: composición LR

"Señora Keiko Fujimori, recibo con beneplácito la noticia de que usted volverá a ser candidata a la presidencia", así inicia la columna de opinión de César Hildebrandt en el semanario Hildebrandt en sus Trece. Al igual que la primera, en el resto de las líneas, el periodista rechaza la postulación de la lideresa de Fuerza Popular usando el sarcasmo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"No sabe la emoción que experimento al enterarme de esto. Si usted llegara a la presidencia, el Perú cambiaría para siempre. Estoy seguro de que esta vez no será como antes y que no habrá aspirante que le pueda disputar el triunfo", se lee.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: César Hildebrandt: "Toleramos que el fujimorismo nos siguiera pudriendo y que Acuña fundara universidades desde su deficiencia mental"

lr.pe

Hildebrandt usa el sarcasmo, figura retórica que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere expresar, para evidenciar los errores cometidos donde el gobierno de Alberto Fujimori.

"Todos los que creímos en su padre, que fue el que hizo de nuevo este país ingrato, creemos que ahora esa herencia será tenida en cuenta. (...). Eso es lo que hay que rescatar, sin ningún complejo, señora Keiko. En 1990 arrancó la gran transformación de este país que parecía dormido y que era víctima de todos los vicios", indicó.

PUEDES VER: Hildebrandt critica gestión de José Jerí:"La misma sangre, las mismas o peores extorsiones, la misma corrupción policial"

lr.pe

Siguiendo la misma línea, hizo referencia a la privatización masiva de las empresas del Estado que tuvo lugar bajo el mandado de Alberto Fujimori. Una vez privatizadas, las empresas de servicios básicos como la telefonía o luz aumentaron sus tarifas afectando a todos los peruanos.

"Las empresas del Estado se remataron, como debía ser, y la actividad privada fue consagrada como el motor de la economía mientras que el país, gracias al Fondo Monetario Internacional, volvió a ser sujeto de crédito y socio del desarrollo", menciona sarcásticamente Hildebrandt.

Notas relacionadas
Hildebrandt sobre breve mensaje a la nación de José Jerí: "Si quiere combatir la delincuencia que cierre el Congreso"

Hildebrandt sobre breve mensaje a la nación de José Jerí: "Si quiere combatir la delincuencia que cierre el Congreso"

LEER MÁS
César Hildebrandt a Keiko Fujimori: “Siga siendo fiel a su costumbre de perder las elecciones”

César Hildebrandt a Keiko Fujimori: “Siga siendo fiel a su costumbre de perder las elecciones”

LEER MÁS
César Hildebrandt respalda manifestación contra José Jerí: "Podría ser moralmente hijo de Dina"

César Hildebrandt respalda manifestación contra José Jerí: "Podría ser moralmente hijo de Dina"

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Keiko Fujimori presenta a sus candidatos: rostros viejos y actuales congresistas de Fuerza Popular buscan volver al poder

Keiko Fujimori presenta a sus candidatos: rostros viejos y actuales congresistas de Fuerza Popular buscan volver al poder

LEER MÁS
Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

LEER MÁS
Aníbal Torres revela que Pedro Castillo dio el golpe de Estado porque el Congreso ya tenía los votos para vacarlo

Aníbal Torres revela que Pedro Castillo dio el golpe de Estado porque el Congreso ya tenía los votos para vacarlo

LEER MÁS
Florcita Polo Díaz anuncia su candidatura como diputada a Somos Perú en próximas elecciones 2026

Florcita Polo Díaz anuncia su candidatura como diputada a Somos Perú en próximas elecciones 2026

LEER MÁS
Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

LEER MÁS
Contraloría: compra de chalecos antibalas a empresa mexicana es inválida

Contraloría: compra de chalecos antibalas a empresa mexicana es inválida

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima enfrentaría a Inter Miami de Lionel Messi en su presentación del 2026: "Ya se hizo el contacto"

Denuncian por presunta estafa al Miss Perú de Jessica Newton: reina de belleza Thalía Vera lanza acusación tras ganar como Miss Región La Libertad

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

Política

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025