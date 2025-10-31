"Señora Keiko Fujimori, recibo con beneplácito la noticia de que usted volverá a ser candidata a la presidencia", así inicia la columna de opinión de César Hildebrandt en el semanario Hildebrandt en sus Trece. Al igual que la primera, en el resto de las líneas, el periodista rechaza la postulación de la lideresa de Fuerza Popular usando el sarcasmo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"No sabe la emoción que experimento al enterarme de esto. Si usted llegara a la presidencia, el Perú cambiaría para siempre. Estoy seguro de que esta vez no será como antes y que no habrá aspirante que le pueda disputar el triunfo", se lee.

TE RECOMENDAMOS PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Hildebrandt usa el sarcasmo, figura retórica que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere expresar, para evidenciar los errores cometidos donde el gobierno de Alberto Fujimori.

"Todos los que creímos en su padre, que fue el que hizo de nuevo este país ingrato, creemos que ahora esa herencia será tenida en cuenta. (...). Eso es lo que hay que rescatar, sin ningún complejo, señora Keiko. En 1990 arrancó la gran transformación de este país que parecía dormido y que era víctima de todos los vicios", indicó.

Siguiendo la misma línea, hizo referencia a la privatización masiva de las empresas del Estado que tuvo lugar bajo el mandado de Alberto Fujimori. Una vez privatizadas, las empresas de servicios básicos como la telefonía o luz aumentaron sus tarifas afectando a todos los peruanos.

"Las empresas del Estado se remataron, como debía ser, y la actividad privada fue consagrada como el motor de la economía mientras que el país, gracias al Fondo Monetario Internacional, volvió a ser sujeto de crédito y socio del desarrollo", menciona sarcásticamente Hildebrandt.