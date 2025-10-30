Florcita Polo Díaz anuncia su candidatura como diputada a Somos Perú en próximas elecciones 2026

La conocida bailarina 'Florcita' Polo Díaz, hija de la vedette Susy Díaz, anunció su candidatura a la Cámara de Diputados con el partido de Somos Perú, grupo parlamentario del actual presidente de la República. La noticia se dio a conocer con la publicación en Facebook de una fotografía de la bailarina con la presidenta del partido, Patricia Li Sotelo, acompañada de la frase: "Con Florcita Polo Díaz. Juntos somos fuertes. Un solo corazón".

Por su parte, Polo Díaz anunció la noticia en su instagram personal y comunicó que irá con el número 10 como diputada por Somos Perú, "el partido que mi padre amo en vida", escribió.

Susy Díaz renunció a su candidatura por Somos Perú

Días previos a que se anuncie la candidatura de Florcita Polo, se había dado a conocer la precandidatura de Susy Díaz a la Cámara de Diputados por el mismo partido de Somos Perú. Sin embargo, posteriormente, la excongresista anunció que no postularía a las elecciones 2026.

"Agradezco a la señora Patricia Li del partido Somos Perú por la invitación de volver a la política. Pero por temas personales no voy a poder aceptar. Espero me comprenda. Lluvia de bendiciones. Besitos", indicó en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.