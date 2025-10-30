HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Política

Florcita Polo Díaz anuncia su candidatura como diputada a Somos Perú en próximas elecciones 2026

El anuncio se dio con la publicación de una fotografía de Flor Polo, hija de Susy Díaz, junto con la presidenta del partido, Patricia Li Sotelo.

Hija de Susy Diaz será candidata a la Cámara de Diputados. Foto: difusión
Hija de Susy Diaz será candidata a la Cámara de Diputados. Foto: difusión

La conocida bailarina 'Florcita' Polo Díaz, hija de la vedette Susy Díaz, anunció su candidatura a la Cámara de Diputados con el partido de Somos Perú, grupo parlamentario del actual presidente de la República. La noticia se dio a conocer con la publicación en Facebook de una fotografía de la bailarina con la presidenta del partido, Patricia Li Sotelo, acompañada de la frase: "Con Florcita Polo Díaz. Juntos somos fuertes. Un solo corazón".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Por su parte, Polo Díaz anunció la noticia en su instagram personal y comunicó que irá con el número 10 como diputada por Somos Perú, "el partido que mi padre amo en vida", escribió.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

lr.pe

Susy Díaz renunció a su candidatura por Somos Perú

Días previos a que se anuncie la candidatura de Florcita Polo, se había dado a conocer la precandidatura de Susy Díaz a la Cámara de Diputados por el mismo partido de Somos Perú. Sin embargo, posteriormente, la excongresista anunció que no postularía a las elecciones 2026.

"Agradezco a la señora Patricia Li del partido Somos Perú por la invitación de volver a la política. Pero por temas personales no voy a poder aceptar. Espero me comprenda. Lluvia de bendiciones. Besitos", indicó en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Notas relacionadas
Rafael Belaunde: “El Perú vive una autocracia parlamentaria donde la política se ha convertido en un botín”

Rafael Belaunde: “El Perú vive una autocracia parlamentaria donde la política se ha convertido en un botín”

LEER MÁS
Contraloría inicia investigación a Reniec por exposición del padrón electoral

Contraloría inicia investigación a Reniec por exposición del padrón electoral

LEER MÁS
Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aníbal Torres revela que Pedro Castillo dio el golpe de Estado porque el Congreso ya tenía los votos para vacarlo

Aníbal Torres revela que Pedro Castillo dio el golpe de Estado porque el Congreso ya tenía los votos para vacarlo

LEER MÁS
Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

LEER MÁS
Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

LEER MÁS
Suspensión temporal de los peajes de Línea Amarilla no procede: PJ declaró infundado el pedido fiscal

Suspensión temporal de los peajes de Línea Amarilla no procede: PJ declaró infundado el pedido fiscal

LEER MÁS
Rosa María Palacios: “Keiko sabe que no ganará, pero seguirá gobernando desde el Congreso”

Rosa María Palacios: “Keiko sabe que no ganará, pero seguirá gobernando desde el Congreso”

LEER MÁS
Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Falta de software impide a PNP extraer datos de celulares incautados a bandas de extorsión, señala Fiscalía

Política

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025