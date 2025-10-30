Florcita Polo Díaz anuncia su candidatura como diputada a Somos Perú en próximas elecciones 2026
El anuncio se dio con la publicación de una fotografía de Flor Polo, hija de Susy Díaz, junto con la presidenta del partido, Patricia Li Sotelo.
La conocida bailarina 'Florcita' Polo Díaz, hija de la vedette Susy Díaz, anunció su candidatura a la Cámara de Diputados con el partido de Somos Perú, grupo parlamentario del actual presidente de la República. La noticia se dio a conocer con la publicación en Facebook de una fotografía de la bailarina con la presidenta del partido, Patricia Li Sotelo, acompañada de la frase: "Con Florcita Polo Díaz. Juntos somos fuertes. Un solo corazón".
Por su parte, Polo Díaz anunció la noticia en su instagram personal y comunicó que irá con el número 10 como diputada por Somos Perú, "el partido que mi padre amo en vida", escribió.
Susy Díaz renunció a su candidatura por Somos Perú
Días previos a que se anuncie la candidatura de Florcita Polo, se había dado a conocer la precandidatura de Susy Díaz a la Cámara de Diputados por el mismo partido de Somos Perú. Sin embargo, posteriormente, la excongresista anunció que no postularía a las elecciones 2026.
"Agradezco a la señora Patricia Li del partido Somos Perú por la invitación de volver a la política. Pero por temas personales no voy a poder aceptar. Espero me comprenda. Lluvia de bendiciones. Besitos", indicó en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.