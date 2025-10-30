HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Keiko y Galarreta en la plancha y RENIEC comete el error del año | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Francisco Sagasti confirmó que no postulará a la Presidencia 2026 y negó haberse alejado del Partido Morado

El expresidente de la República reveló que no será candidato para las elecciones 2026 a pesar de recibir propuestas de diversos partidos.

Francisco Sagasti fue el último presidente interino previo a José Jerí. Foto: La República
Francisco Sagasti fue el último presidente interino previo a José Jerí. Foto: La República

El expresidente de la República y excongresista, Francisco Sagasti, ha confirmado que no postulará a las elecciones generales 2026 y desmintió cualquier rumor sobre un posible distanciamiento con el Partido Morado, agrupación política con la que llegó al Parlamento.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Yo soy un hombre de palabra. Yo no digo que no voy a renunciar y renuncio para una cosa. Yo no digo que voy a hacer una cosa y hago otra. Uno de los lemas del Gobierno de transición y emergencia fue, lo que debe ser, el lema de todo político consciente: 'no prometo lo que no puedo cumplir y cumplo lo que prometo'" expresó en una entrevista para canal N.

TE RECOMENDAMOS

PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

lr.pe

Agregó que este anuncio lo dio hace dos años y lo viene cumpliendo desde entonces, a pesar de que ha recibido la oferta de más de un partido para poder ser su candidato presidencial.

Descarta alejamiento del Partido Morado

Sagasti aseguró que debido a su trabajo con el Club de Madrid (expresidentes y exprimeros ministros), no ha podido seguir a detalle lo que está sucediendo a detalle en el interior del Partido Morado en cuanto a las elecciones internas. Sin embargo, recalcó que eso no significa que se haya alejado de la agrupación política.

"No estoy marcando la más mínima distancia. Sé que está Richard Arce, el general Mora, Mesías Guevara, hasta ahí llega el conocimiento. Yo no estoy siguiendo día a día al partido. Veremos y no adelantemos opinión", indicó Sagasti en cuanto al posible candidato presidencial del Partido Morado.

Notas relacionadas
Sagasti acusa al Congreso: “No quieren a una persona honesta ni que respete la vida porque eso les malogra el juego”

Sagasti acusa al Congreso: “No quieren a una persona honesta ni que respete la vida porque eso les malogra el juego”

LEER MÁS
Francisco Sagasti sobre protestas contra Gobierno y Congreso: "Los jóvenes y parte de la ciudadanía está harta de estos pleitos"

Francisco Sagasti sobre protestas contra Gobierno y Congreso: "Los jóvenes y parte de la ciudadanía está harta de estos pleitos"

LEER MÁS
Francisco Sagasti sobre José Jerí: "No es una salida real si se mantienen las normas que han llevado a la catástrofe"

Francisco Sagasti sobre José Jerí: "No es una salida real si se mantienen las normas que han llevado a la catástrofe"

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

LEER MÁS
Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

LEER MÁS
Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

LEER MÁS
TC archiva investigación de lavado de activos al empresario Camet Piccone por discriminación

TC archiva investigación de lavado de activos al empresario Camet Piccone por discriminación

LEER MÁS
Obra de Dina Boluarte en Huaycoloro tiene un sobrecosto de S/419 millones

Obra de Dina Boluarte en Huaycoloro tiene un sobrecosto de S/419 millones

LEER MÁS
Rafael López Aliaga promete ahora convertir en 'Dubái' a la Costa Verde: atrás quedó lo de 'Lima, potencia mundial'

Rafael López Aliaga promete ahora convertir en 'Dubái' a la Costa Verde: atrás quedó lo de 'Lima, potencia mundial'

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025