Francisco Sagasti confirmó que no postulará a la Presidencia 2026 y negó haberse alejado del Partido Morado

El expresidente de la República y excongresista, Francisco Sagasti, ha confirmado que no postulará a las elecciones generales 2026 y desmintió cualquier rumor sobre un posible distanciamiento con el Partido Morado, agrupación política con la que llegó al Parlamento.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Yo soy un hombre de palabra. Yo no digo que no voy a renunciar y renuncio para una cosa. Yo no digo que voy a hacer una cosa y hago otra. Uno de los lemas del Gobierno de transición y emergencia fue, lo que debe ser, el lema de todo político consciente: 'no prometo lo que no puedo cumplir y cumplo lo que prometo'" expresó en una entrevista para canal N.

TE RECOMENDAMOS PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Agregó que este anuncio lo dio hace dos años y lo viene cumpliendo desde entonces, a pesar de que ha recibido la oferta de más de un partido para poder ser su candidato presidencial.

Descarta alejamiento del Partido Morado

Sagasti aseguró que debido a su trabajo con el Club de Madrid (expresidentes y exprimeros ministros), no ha podido seguir a detalle lo que está sucediendo a detalle en el interior del Partido Morado en cuanto a las elecciones internas. Sin embargo, recalcó que eso no significa que se haya alejado de la agrupación política.

"No estoy marcando la más mínima distancia. Sé que está Richard Arce, el general Mora, Mesías Guevara, hasta ahí llega el conocimiento. Yo no estoy siguiendo día a día al partido. Veremos y no adelantemos opinión", indicó Sagasti en cuanto al posible candidato presidencial del Partido Morado.