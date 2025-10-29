HOYSuscripcion LR Focus

Política

Rafael López Aliaga irá con Norma Yarrow en fórmula presidencial de Renovación Popular

El exalcalde de Lima también postulará al Senado con el número 1 de la lista que presentará Renovación Popular para las elecciones generales 2026.

Renovación Popular anuncia formula presidencial. Foto: composición LR
Renovación Popular anuncia formula presidencial. Foto: composición LR

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y exalcalde de Lima, presentó públicamente su fórmula presidencial en el portal web de su partido político, confirmando su postulación a pesar de no haber concluido su gestión municipal. El anuncio, que marca el inicio de la campaña interna del partido celeste, busca consolidar un frente conservador que compita tanto por el sillón presidencial como por una fuerte representación en el próximo Congreso bicameral.

Escucha la noticia

Inteligencia Artificial
La plancha presidencial presentada por López Aliaga está compuesta por actuales congresistas cuestionados y militantes activos de su partido, que para muchos son catalogados como "más de lo mismo", pues han demostrado en sus 5 años de gestión en el Congreso que no han gobernado a favor de la ciudadanía.

PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

lr.pe

Norma Yarrow y militante histórico acompañan a López Aliaga

De acuerdo con la información difundida por el partido, la fórmula presidencial de Renovación Popular estará integrada por la actual congresista Norma Yarrow en la primera vicepresidencia, una figura conocida por su activa participación en la bancada legislativa. La segunda vicepresidencia recaerá en Jhon Iván Ramos Malpica, un militante con trayectoria histórica dentro de la organización política y que solo cuenta con secundaria completa.

La nómina también incluyó la designación de los accesitarios, quienes tienen un papel relevante bajo la normativa electoral. Estos son Roxana Rocha y el parlamentario Alejandro Muñante, ambos con participación notoria en el entorno de Renovación Popular y que refuerzan el perfil conservador de la propuesta.

Estrategia bicameral

El lanzamiento de la fórmula se da en un contexto marcado por la reinstauración del sistema bicameral (Senado y Cámara de Diputados) para los comicios de 2026. En línea con esta nueva estructura, López Aliaga también encabezará la lista al Senado junto con Alejandro Muñante quien tendrá el número 3, mientras que Norma Yarrow y Roxana Rocha figurarán como candidatas a diputadas por Lima, buscando asegurar una base legislativa en Lima.

Precandidatos al Senado por Renovación Popular.

Precandidatos al Senado por Renovación Popular.

Precandidatos a diputados por Lima.

Precandidatos a diputados por Lima.

