Dina Boluarte: Poder Judicial rechaza pedido de impedimento de salida del país por caso cirugías

El Poder Judicial ha desestimado el pedido de impedimento de salida del país contra la presidenta Dina Boluarte, ligado a su investigación por el caso Cirugías.
El Poder Judicial declaró infundado el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra la presidenta Dina Boluarte, solicitado por el Ministerio Público en el marco de la investigación por las presuntas cirugías estéticas que se habría realizado durante su mandato. La decisión judicial permite a la mandataria mantener libertad de tránsito mientras continúa la indagación por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de funciones, tras revelarse que se ausentó de Palacio de Gobierno en horarios laborales para someterse a procedimientos en una clínica privada.
