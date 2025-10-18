El exvocero y hombre de confianza de la expresidenta Dina Boluarte, Fredy Hinojosa, presentó su renuncia a la jefatura de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, apenas días después de que el Congreso aprobara la vacancia presidencial. Su salida fue oficializada mediante resolución publicada en el diario oficial El Peruano, marcando el fin de una etapa en la que Hinojosa se mantuvo como una de las figuras más cercanas al círculo de poder de Palacio.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Hinojosa había sido designado en el cargo en agosto de este año, luego de la destitución de Juan José Santiváñez, quien también fue investigado por presuntas irregularidades. Desde ese puesto, tenía a su cargo la articulación entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales y locales, una tarea clave para la estrategia territorial del régimen,

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El funcionario, recordado por ser la voz más visible del gobierno durante los primeros meses de Dina Boluarte y por sus frecuentes apariciones públicas defendiendo la gestión, arrastra cuestionamientos por su pasado en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en el que fue vinculado al caso Qali Warma. El Ministerio Público mantiene abierta una investigación en su contra por presunta colusión y corrupción en licitaciones del programa social.

Hinojosa, exvocero de Dina Boluarte, firmó acta que cedió patrimonio cultural a la Iglesia cuando lideraba Cofopri

Según Punto Final, e 2011, Freddy Hernán Hinojosa Angulo, entonces director ejecutivo de Cofopri y actual vocero de la presidenta Dina Boluarte, firmó un título de propiedad que cedió dos templos históricos de Juli, Puno, a la Prelatura de Juli.

Los templos Nuestra Señora de la Asunción y San Juan de Letrán, declarados patrimonio cultural de la Nación y joyas arquitectónicas coloniales, fueron registrados por la Iglesia Católica como simples lotes urbanos. El abogado Ludwin Bustinza denunció que en el documento se describen como "lote D de la manzana N", sin mencionar su valor histórico.

La comunidad local cuestiona la transferencia y advierte sobre los riesgos de dejar el control de estos recintos a la Iglesia, enfatizando que un patrimonio cultural no puede ser transferido a una entidad privada.