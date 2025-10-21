HOYSuscripcion LR Focus

Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Ollanta Humala se pronuncia tras archivo del caso Cócteles: "Un presunto aporte de campaña no es delito"

El expresidente Ollanta Humala aseguró que buscará su libertad tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de archivar el caso Cócteles. Dicha investigación se centraba en indagar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos por supuestos aportes ilícitos a sus campañas electorales 2011 y 2016. En abril de este año, el exmandatario fue sentenciado a 15 años de cárcel por el mismo delito.

El expresidente rompió su silencio desde su cuenta de X (antes Twitter) tras el archivo del caso Cócteles por lavado de activos. Foto: Composición/LR
El expresidente de la República, Ollanta Humala, se pronunció luego del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordena archivar el caso Cócteles que se le sigue a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. En sentido, el exmandatario aseguró que va a "pelear" por su libertad luego de ser condenado a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos.

Como ya es de conocimiento público, la Fiscalía investigaba a la candidata presidencial por los supuestos aportes ilícitos que habría recibido para sus campañas presidenciales 2011 y 2016. Sin embargo, el TC emitió un fallo en el que determina que los aportes recibidos antes de noviembre del 2016 no es considerado como el acto ilícito mencionado y tampoco como organización criminal.

"Hoy el Tribunal Constitucional ha confirmado lo que venimos defendiendo hace 19 años, que un presunto aporte de campaña no es delito. No lo hizo antes porque no hay una voluntad de hacer justicia con nosotros", expresó Humala Tasso en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

En abril de este año, el Poder Judicial condenó al exjefe de Estado a 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de lavado de activos por los aportes que recibió el partido Nacionalista para las campañas 2006 y 2011 desde Venezuela y la empresa brasileña Odebrecht.

Esta sentencia marcó un precedente al ser el primer caso en Perú en recibir una condena por aportes a campañas políticas. No obstante, con la decisión del TC, la situación judicial de Humala Tasso podría cambiar.

Tweet del expresidente Ollanta Humala tras el fallo del TC.

Ollanta Humala reta al Poder Judicial: "Será jurídicamente imposible mantener activo nuestro caso"

Por otro lado, el exmandatario retó al Poder Judicial en medio de su apelación de la condena en su contra en primera instancia de 15 años de cárcel. Humala aseguró que será "jurídicamente imposible" que el sistema judicial mantenga su caso activo.

Vivimos un acoso judicial desde el 2006; pero hoy, será jurídicamente imposible que el Poder Judicial pueda liberar a Fuerza Popular y mantener activo nuestro caso. Lo contrario, demostraría, una vez más, el ensañamiento. ¡Vamos a pelear por nuestra libertad!", escribió.

