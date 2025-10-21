Betssy Chávez aparece desencajada y pide suspender audiencia de juicio: "Me encuentro en atención médica"

Betssy Chávez y Pedro Castillo son investigados por el presunto delito de rebelión tras el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Foto: Composición/LR

Betssy Chávez y Pedro Castillo son investigados por el presunto delito de rebelión tras el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Foto: Composición/LR

Betssy Chávez, exministra de Pedro Castillo, apareció en el juicio oral por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Durante la sesión de este martes 21 de octubre, la excongresista solicitó que se suspenda la audiencia debido a que se encuentra con problemas de salud. Al inicio de la jornada judicial, su abogado Raúl Noblecilla informó que Chávez Chino fue diagnosticada de una bronquitis aguda y afección respiratoria que afecta sus vías bronquiales.

Según el letrado, su patrocinada ingresó en un centro de salud de Chorrillos el último lunes 20 de este mes por las dificultades de salud antes mencionadas. En consecuencia, el doctor que la atendió le otorgó un descanso médico del 20 al 25 de octubre de este año.

Escrito del abogado de Betssy Chávez presentado ante los jueces para suspender la audiencia. Foto: Raúl Noblecilla

Por ello, Noblecilla "en defensa de los derechos humanos" solicitó a los magistrados suspender la audiencia de hoy. El letrado basó su petición en el artículo 360 del Código Procesal Penal que establece que la sesión de un juicio se puede suspender por "razones de enfermedad del juez, fiscal o del imputado o su defensor".

Sin embargo, la jueza y directora de debates, Norma Carbajal, rechazó la solicitud de la defensa legal de la exlegisladora al indicar que debe ser evaluada por un médico legista y que, anteriormente, ya se había pedido diversas solicitudes para no acudir a las audiencias.

Betssy Chávez: "Me encuentro en atención médica"

Luego de que la magistrada leyó la resolución que declaró infundada la solicitud de su abogado, Betssy Chávez apareció vía virtual en la audiencia. En ese sentido, Chávez expresó que contaba con problemas respiratorios y fiebre y que, actualmente, cuenta con atención médica.

"Quiero comunicar que en estos momentos me encuentro en atención médica. Les comunico que el día de ayer, tenía problemas para respirar, estaba con fiebre, que está persistente, tenía 3 días de fiebre. A pesar de que me estaban colocando AB-Broncol, no tenía mejoría, por eso decía venir a un médico particular, con quien me encuentro en estos momentos. (…) Con toda la disposición que el día de mañana, el médico legista me revise en mi domicilio", expresó.

Luego de su intervención, la exparlamentaria solicitó que el médico tratante intervenga en la audiencia; no obstante, la jueza Norma Carbajal rechazó su pedido. Sin embargo, Chávez insistió: "Estoy con un cuadro de fiebre, me están revisando, no quieren que el médico que está mi lado tome la palabra sin perjuicio de lo que ustedes han determinado en su resolución"

"Vamos a presentar un documento indicando el médico que me ha atendido, el documento oficial conforme corresponde. Que no se ponga en tela de juicio mi situación de salud porque eso vulnera mi dignidad como ser humano", agregó.

Juicio de Pedro Castillo va llegando a su fin: expresidente, Betssy Chávez y acusados serán interrogados

El último jueves 16 de este mes, la jueza y directora de debates, Norma Carbajal, anunció que el expresidente Pedro Castillo y sus exministros serían interrogados el martes 21 y jueves 23 de octubre como parte del juicio por el presunto delito de rebelión, relacionado con el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.

Además, la magistrada también destacó que el viernes 24 de octubre comenzarán los alegatos finales del juicio oral, la última fase del proceso judicial antes de la emisión de la sentencia. En esta fase final, los abogados defensores y los fiscales del Ministerio Público presentarán sus alegatos y argumentos finales. Este es el momento en que cada parte expone sus conclusiones y busca persuadir al tribunal sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.

No obstante, las declaraciones de Castillo y los demás acusados tendrá que esperar hasta el próximo martes 28 de este mes, fecha en la que la audiencia se reanudará.

El Ministerio Público ha solicitado una condena de 34 años de prisión para Castillo Terrones, además de su inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período de 3 años y 6 meses. Asimismo, se ha requerido una reparación civil superior a los 64 millones de soles