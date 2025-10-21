HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
EN VIVO

Fernando Rospigliosi llama "terruco" a Eduardo Ruiz: insulto, dolor e indiferencia | Fuerte y Claro

Política

José Domingo Pérez no descarta renunciar tras archivo del caso Cócteles: "La posibilidad está latente"

Durante una entrevista en Hildebrandt en sus Trece, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato declaró que tomaría esa decisión debido al hostigamiento y persecución en su contra. Esto lo mencionó luego de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó archivar el caso Cócteles que se seguía contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos.

José Domingo Pérez cuestionó el fallo del Tribunal Constitucional a favor de Keiko Fujimori. Foto: Composición/LR
José Domingo Pérez cuestionó el fallo del Tribunal Constitucional a favor de Keiko Fujimori. Foto: Composición/LR

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, no descarta la posibilidad de renunciar al Ministerio Público, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó el archivo del caso Cócteles, que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Durante una entrevista para Hildebrandt en sus Trece, Pérez Gómez consideró que, tras el fallo del TC, se tomaron en cuenta razones políticas y no jurídicas. Además, aseguró que "el ataque va a continuar" por parte de diversas autoridades políticas.

TE RECOMENDAMOS

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Bueno, la posibilidad está latente porque si va a haber actos de acoso, hostigamiento, más allá de lo que haga la pestilencia en el centro de trabajo, en mi casa, lo hace la propia institución a través de esta persecución que ya la señora Fujimori lo anunció. La señora Fujimori el día de hoy ha anunciado, va a haber persecución para los fiscales que han conocido este caso y el Congreso de la República ya tiene una comisión", comentó.

PUEDES VER: Ollanta Humala se pronuncia tras archivo del caso Cócteles: "Un presunto aporte de campaña no es delito"

lr.pe

Al ser consultado sobre una posible denuncia de Fuerza Popular en su contra, el fiscal indicó que "eso proviene siempre de organizaciones delictivas que son investigadas, de buscar afectar siempre a los fiscales que realizan su labor".

"A mí no me llama la atención de que se amenace en ese orden (…) Bueno, creo que queda claro de que lo que siempre he venido afirmando, de que se estaba tratando de buscar algún tipo de instrumentalización en la justicia constitucional, se ha dado finalmente", dijo.

"Parece que esta gente no entiende que no estamos en los años 90. Hay una separación de poderes", dijo Pérez Gómez. No obstante, el periodista le refutó: "¿Está usted seguro que no estamos en los años 90?" "Bueno, aún sigo en la Fiscalía. Si tengo que salir de la Fiscalía por la prepotencia de estas personas, seguramente ya se consumó lo que usted había indicado hace unos instantes del golpe de Estado", dijo.

PUEDES VER: César Hildebrandt a Keiko Fujimori: “Siga siendo fiel a su costumbre de perder las elecciones”

lr.pe

TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori

El último lunes 20 de octubre, el TC ordenó archivar la investigación conocida como "Caso Cócteles", que involucraba a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y a otras 14 personas, acusadas de presunto lavado de activos y organización criminal. Según la decisión de cinco magistrados del TC, las acusaciones relacionadas con los aportes a las campañas presidenciales de 2011 y 2016 carecían de sustento jurídico.

Según se indica en la resolución del máximo ente intérprete de la Constitución Política, el delito de lavado de activos en la modalidad de receptación patrimonial fue incorporado al ordenamiento jurídico el 26 de noviembre de 2016 mediante la Ley 27765. Esto significa que los presuntos delitos atribuidos a Keiko Fujimori se habrían cometido antes de la entrada en vigor de dicha ley.

Notas relacionadas
José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

LEER MÁS
José Domingo Pérez pide suspensión temporal del juicio a Susan Villarán tras fallo del TC sobre caso Cócteles

José Domingo Pérez pide suspensión temporal del juicio a Susan Villarán tras fallo del TC sobre caso Cócteles

LEER MÁS
Keiko Fujimori arremete contra fiscales Vela y Pérez del caso Cócteles: "Fuerza Popular evaluará si los denuncia"

Keiko Fujimori arremete contra fiscales Vela y Pérez del caso Cócteles: "Fuerza Popular evaluará si los denuncia"

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
A pedido de Keiko Fujimori, el TC concede indulgencia penal a los procesados por aportes ilícitos en campaña

A pedido de Keiko Fujimori, el TC concede indulgencia penal a los procesados por aportes ilícitos en campaña

LEER MÁS
Jefe de compras del Mininter renunció por escándalo de contrataciones

Jefe de compras del Mininter renunció por escándalo de contrataciones

LEER MÁS
Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

LEER MÁS
Ollanta Humala se pronuncia tras archivo del caso Cócteles: "Un presunto aporte de campaña no es delito"

Ollanta Humala se pronuncia tras archivo del caso Cócteles: "Un presunto aporte de campaña no es delito"

LEER MÁS
“No nos callarán, saldremos a las calles para no ser cómplices ”

“No nos callarán, saldremos a las calles para no ser cómplices ”

LEER MÁS
TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori

TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maduro respalda a Petro en medio de tensiones con Trump y asegura que Venezuela y Colombia son “una sola patria”

Congreso: proponen bono para vivienda a jóvenes de hasta 29 años, ¿de qué trata el proyecto?

Informante que delató a ‘El Monstruo’ en Paraguay teme por su vida y exige al Perú pagar recompensa: “Yo arriesgué mi vida”

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

José Jerí a prueba: Congreso debatirá y votará la confianza al gabinete Álvarez

Una pantomima tipo Bukele: Carlincatura satiriza los operativos de un alto funcionario en las cárceles del país

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

José Jerí a prueba: Congreso debatirá y votará la confianza al gabinete Álvarez

Una pantomima tipo Bukele: Carlincatura satiriza los operativos de un alto funcionario en las cárceles del país

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025