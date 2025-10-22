HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
🚨VOTO DE CONFIANZA EN VIVO: Congreso evaluará a los nuevos ministros del Gabinete Jerí

JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

A pesar de la orden del Poder Judicial que ordenaba la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, la JNJ decidió mantenerla suspendida.

Delia Espinoza
Delia Espinoza

Como lo anticipó La República, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha desacatado una orden directa del Poder Judicial que exigía la inmediata reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Como consecuencia de esta decisión, Tomás Gálvez se mantiene en el cargo más alto del Ministerio Público.

La negativa de la JNJ a ejecutar la medida cautelar judicial genera una situación paradójica. Espinoza fue suspendida precisamente bajo la acusación de no acatar una resolución similar que ordenaba reponer a Patricia Benavides, lo que expone a la JNJ a críticas de tomar decisiones a conveniencia propia.

PUEDES VER: Presidente José Jerí declara estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días

En respuesta al incumplimiento, la defensa de la magistrada suspendida ha enviado una carta notarial a la JNJ, pidiendo a la entidad a remitir copias de todas las resoluciones, acuerdos o documentos emitidos entre el 13 y el 21 de octubre relacionados con el procedimiento de ejecución de la orden judicial para su restitución. Esta acción legal subraya la insistencia de Espinoza en que se respete el mandato del Poder Judicial y se ponga fin a su suspensión.

JNJ ya mostraba señales de congelar reposición de Delia Espinoza

Previo a saber la decisión de la JNJ se observó una maniobra dilatoria a través de la Comisión de Procesos Disciplinarios, presidida por María Terresa Cabrera, quien solicitó a su propia procuraduría precisiones sobre la "fecha, hora exacta y modo" en que fueron notificados de la resolución judicial. Este paso, no previsto en el procedimiento, introduce una incertidumbre temporal sobre el cumplimiento del fallo, manteniendo así a Tomás Gálvez en el cargo de manera provisional.

En paralelo, la JNJ mantiene en paralelo el proceso disciplinario contra Espinoza. Pese a que la orden judicial exigía el cese del procedimiento sancionador la Junta ha reiterado pedidos de información al Ministerio Público y, más relevante aún, ha programado una serie de declaraciones testimoniales para noviembre, incluyendo las citaciones a Delia Espinoza y a Patricia Benavides. Esta persistencia en la investigación sugiere una clara intención de la JNJ de no solo demorar la reincorporación, sino de continuar buscando fundamentos para una eventual destitución.

